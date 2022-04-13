ABD ve Japonya'dan ortak tatbikat - Son Dakika

ABD donanması, nükleer güçle çalışan uçak gemisi USS Abraham Lincoln'un Japon Denizi'nde Japon Deniz Öz Savunma Kuvvetleri ile ortak bir tatbikat düzenlediğini açıkladı.

Çin'in bölgede artan askeri varlığı ve Kuzey Kore tehlikesi karşısında ikili ittifakı güçlendirmek isteyen Japonya ve ABD'nin ortak askeri tatbikata başladığı bildirildi. ABD donanmasına göre nükleer güçle çalışan uçak gemisi USS Abraham Lincoln Japon Denizi'nde Japon Deniz Öz Savunma Kuvvetleri ile ortak bir tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikat çerçevesinde rutin ikili operasyonlar düzenlendiği belirtilirken, tatbikatın ABD ile müttefikleri ve ortaklarının özgür ve açık bir Hint-Pasifik vizyonunu sürdürme konusundaki kararlılığını göstermek üzere yapıldığı kaydedildi.

Zamanlaması dikkat çekti

ABD donanması Mart ayında Kuzey Kore'nin bir dizi balistik füze denemesi gerçekleştirmesinin ardından Kore Yarımadası'nın batısındaki Sarı Deniz'de USS Abraham Lincoln'e ait uçakları içeren bir tatbikat gerçekleştirmişti. Son ortak tatbikatın önümüzdeki Cuma günü ülkenin kurucusu Kim Il Sung'un 110. doğum günü nedeniyle Kuzey Kore'nin provokatör eylemlere imza atabileceğine dair beklentilerin ardından gelmesi ise dikkat çekti. - TOKYO