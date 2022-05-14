Afyonkarahisar'da 'Bilimsel Eczacılar Günü' kutlaması - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 'Bilimsel Eczacılar Günü' kutlaması

14.05.2022 11:28
Afyonkarahisar'da 'Bilimsel Eczacılar Günü' kutlaması

33. Bölge Afyonkarahisar Eczacı Odası tarafından 14 Mayıs 'Bilimsel Eczacılar Günü' kutlama programı düzenlendi.

33. Bölge Afyonkarahisar Eczacı Odası tarafından 14 Mayıs 'Bilimsel Eczacılar Günü' kutlama programı düzenlendi.

Oda yönetim kurulu üyelerinin katıldığı program, Kocatepe Parkı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunumu saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Pehlivanlı, tüm meslektaşlarının gününü kutlayarak şöyle konuştu:

"Ülkemizde akademik eczacılığa ilk adım 14 Mayıs 1839 tarihinde "Mektebi Tıbbiye-i Adliye-i Şahane" ye bağlı, eczacılık mesleğine yönelik eğitim vermek üzere bir sınıfın açılmasıyla başlamıştır. 1968 yılından itibaren her yıl 14 Mayısı 'Bilimsel Eczacılar Günü' olarak kutlamaktayız. Son 2 yıldır pandeminin gölgesinde eczacılık günü geçirdik. Pandemininde azalmasıyla birlikte çok yoğun bir etkinlik takvimiyle bu yıl meslektaşlarımızla bir arada oluyoruz. Yarında bir AVM'de açacağımız stantla birlikte halkımıza bilgilendirmelerde bulunacağız."

Öte yandan Pehlivanlı odanın eski Başkanı Melih Köken ve hayatını kaybeden tüm meslektaşlarını andı.

Günün anısına fotoğraf çektirilmesiyle program son buldu. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da 'Bilimsel Eczacılar Günü' kutlaması
Afyonkarahisar'da 'Bilimsel Eczacılar Günü' kutlaması
Afyonkarahisar'da 'Bilimsel Eczacılar Günü' kutlaması

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Eczacılar Günü, Pehlivanlı, Karahisar, Mayıs, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Afyonkarahisar'da 'Bilimsel Eczacılar Günü' kutlaması - Son Dakika


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