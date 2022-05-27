Bakan Yanık, "150 Anaokulu Toplu Açılış Töreni"nde konuştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçen hafta yeni bir destek programını hayata geçirdiklerini belirterek, "Anaokulu-ana sınıfı desteğimiz önümüzdeki eğitim döneminde başlamış olacak. Hedefimiz 1 milyon çocuğumuzun bu destekten yararlanması." dedi.

Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen ve Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen "150 Anaokulu Toplu Açılış Töreni"ndeki konuşmasında, çocuklar için yapılan her şeyin kendilerini daha da güçlendireceğine inandıklarını, hükümet olarak bu anlayışla çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en önemli sermayenin nitelikli insan olduğuna dair sözlerine atıfta bulunan Yanık, genç ve dinamik nüfusa sahip olmanın avantajıyla bugüne kadar AK Parti hükümetlerinin büyük bir kalkınma atılımı gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Bakın Yanık, bu dinamizmi koruyarak Türkiye'yi geleceğe daha kararlı ve daha güçlü biçimde taşımak arzusunda olduklarını ifade ederek, yetenekli, enerjisi yüksek ve azimli çocuklara bu anlamda çok güvendiklerini söyledi.

"Çocukların sosyal hayata erken katılmaları için projeler yürüttük"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak çocukların hayat standartlarını yükseltmek için çalıştıklarını dile getiren Yanık, çocukların sosyal hayatlarına değer katacak her türlü hizmeti vermek üzere hizmet modelleri geliştirdiklerini söyledi.

Bu anlamda okul öncesi eğitime ihtiyacı olan çocukların sosyal hayata erken katılmaları için de projeler yürüttüklerini belirten Yanık, sosyal hizmet ve sosyal yardımları çağın gereklerine ve zamanın ihtiyaçlarına göre şekillendirdiklerini kaydetti.

Yanık, çocukların kaliteli bir eğitim hayatı geçirmeleri, kendileri ve topluma faydalı bireyler olmaları için hayata sağlıklı başlangıç yapmalarının önemini vurguladı.

Okul öncesi eğitimin kritik bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu nedenle 2022 yılında Bakanlığımıza bağlı olarak açılan bin 179 özel kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulübü sayısını bugün itibarıyla 2 bin 304'e çıkardık. Hizmetlerimizin odağında ise her zaman aile var çünkü çocuklarımızın aile ortamından kopmadan aile birliği içinde hayata atılması, sağlıklı bir toplum yapısının da varlığı için çok gerekli. Bu sebeple, çocuklarımıza ailelerin yanında eğitimlerini, sosyal ve kültürel gelişmelerini desteklemek için sosyal-ekonomik destek veriyoruz. Bu destekten 2002 yılında AK Parti hükümetlerinin iktidara yeni geldiği dönemde 11 bin 807 çocuğumuz faydalanırken bugün 2022 yılı Nisan ayı itibarıyla 146 bin 554 çocuğumuz yararlanıyor. 2006 yılında 152 lira olan çocuk başına aylık ortalama sosyal ekonomik destek miktarını 2022 yılı Nisan ayında bin 650 liraya çıkardık."

"Sosyal refahı eşit bir biçimde dağıtmanın mücadelesini veriyoruz"

AK Parti hükümetleri olarak 2002'den bu yana ürettikleri sosyal refahı toplumun bütün kesimleriyle paylaşmanın mücadelesini verdiklerini belirten Yanık, "Biz sadece açlığını gidermek değil, sosyal refahı eşit bir biçimde dağıtmanın mücadelesini veriyoruz. Eğer modern anlamda bir sosyal demokrasiden bahsediyorsak işte asıl sosyal demokrasi budur. Biz de 20 yıldır bunun kavgasını veriyoruz. Sosyal yardımın ne olduğunu, sosyal desteğin ne olduğunu bilmeyen çevrelere de inşallah sosyal yardım ve desteklerimizi arttırarak bunun cevabını vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı olarak, Milli Eğitim Bakanlığı ile birçok projede ortak hareket ettiklerini söyleyen Yanık, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Geçen hafta Milli Eğitim Bakanlığımızla yeni bir destek programını hayata geçirdik. Anaokulu-ana sınıfı desteğimiz önümüzdeki eğitim döneminde başlamış olacak. Hedefimiz 1 milyon çocuğumuzun bu destekten yararlanması. Çocuklarımızın okul öncesi eğitim alabilmeleri için yıllık 500 milyon lira yeni destek sağlamış olacağız. Halihazırda sosyal yardım programlarımızdan faydalanan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın 3 ile 5 yaş arasındaki çocukları, Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı anaokullarına kayıt olduklarında biz bu desteği doğrudan sağlamış olacağız. Sadece çocuklarını anaokullarına kaydettirdiklerinde biz o listeleri MEB'den alacağız ve MEB'in hesabına o çocuklarımız için sosyal yardımı aktarmış olacağız."