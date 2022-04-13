Bakan Yanık, Almanya'ya gidiyor - Son Dakika
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Bakan Yanık, Almanya'ya gidiyor

13.04.2022 16:24
Bakan Yanık, Almanya'ya gidiyor

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 14-16 Nisan'da bazı temaslarda bulunmak üzere Almanya'ya gidecek.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 14-16 Nisan'da bazı temaslarda bulunmak üzere Almanya'ya gidecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Yanık, 14-16 Nisan'da Berlin, Köln ve Düsseldorf 'ta temaslarda bulunacak. Berlin'de 14 Nisan'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Cami, DİTİB Merkezi ve Türklerin kaldığı huzurevini ziyaret edecek olan Yanık, büyükelçilikte Türklerin oluşturduğu sivil toplum kuruluşlarıyla toplantı gerçekleştirecek. Toplantıya Türk iş insanlarının da katılımı planlanıyor.

Ertesi gün Köln'e geçecek olan Bakan Yanık, burada da Türklerle bir araya gelecek ve STK temsilcileriyle başkonsoloslukta toplantı yapacak. Yanık, aile ataşeliklerinin yaygınlaştırılması ve yürüteceği çalışmalar konusunda STK temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunacak.

Bakan Yanık, 16 Nisan'da da Düsseldorf 'ta koruyucu ailelerle buluşacak, huzurevini ziyaret edecek ve gençlerle iftarda bir araya gelecek.


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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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