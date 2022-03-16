AK Parti ailesinin acı günü - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti ailesinin acı günü

16.03.2022 10:39
AK Parti ailesinin acı günü

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan'ın babası Muhittin Soydan (66) hayatını kaybetti.

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan'ın babası Muhittin Soydan (66) hayatını kaybetti.

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden merhum, bugün öğren namazına müteakip Çarşı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedilecek.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, sosyal medya hesabından başsağlığı dileyerek, "İlçe Başkanımız İsmail Soydan'ın babası ilçemiz esnaflarından değerli büyüğümüz Muhittin Soydan abimiz hakka yürüdü. Allah mekanını Cennet Eylesin. Başımız sağ olsun" dedi. - BİLECİK

YORUMLAR
500
Bilecik'te Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi Bilecik'te Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi Mardin'de kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti Mardin'de kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti

Kalp Krizi, Pazaryeri, Hisarcık, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti ailesinin acı günü - Son Dakika


Son Dakika
10:37 Adana'da yol ortasında soyunup aracın üzerine yattı! Mahalle sakinleri sinirlerine hakim olamadı
10:33 Kağıthane'de korkutan kaza! Karlı yokuşta kayan araç çocuk parkına uçtu
10:29 Yaşlı adam, Trabzonspor bayrağını asmak isterken çatıdan düşüp yaşamını yitirdi
10:19 Flash TV'ye kayyım atanıyor! Hayatta olan kardeş, ölen kardeşi suçladı
10:11 Kastamonu'da kalbi boynunda atan buzağı, veterineri şaşırttı: Hemen tutanak tuttu
10:11 Emniyet uyuşturucuda korkutan gerçekleri açıkladı: Ortaokul yaşına kadar düştü, çocuklar internetten bile alabiliyor
09:55 Messi'nin mutsuz sonunu Ronaldo da yaşadı: Takımı Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
09:52 Milyonların gözü kulağı bu haberde! 3600 ek gösterge için kritik toplantı bugün
09:39 Bir Rus general daha öldürüldü: Rusya, cephede komuta kademesini kaybetmeye devam ediyor
09:35 Ağabeyi beyzbol sopasını tüm gücüyle bebeğin kafasına vurdu! Anneye tepkiler çığ gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 10:45:26. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti ailesinin acı günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement