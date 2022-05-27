AK Parti Muğla İl Başkanlığından "27 Mayıs darbesi" açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Muğla İl Başkanlığından "27 Mayıs darbesi" açıklaması

27.05.2022 18:45

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, 27 Mayıs darbesinin, milli irade ile arasına perde çekenlerin demokrasiye, vicdanlara, hukuka ve insanlığa yönelik ihaneti olarak hafızalara kazındığını bildirdi.

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, 27 Mayıs darbesinin, milli irade ile arasına perde çekenlerin demokrasiye, vicdanlara, hukuka ve insanlığa yönelik ihaneti olarak hafızalara kazındığını bildirdi.

Mete, parti binasında 27 Mayıs 1960 Darbesi'nin 62. yılı nedeniyle yaptığı basın açıklamasında, Türkiye'de darbeler döneminin kapandığını, her türlü vesayete karşı mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Bağımsızlığı uğruna her şartta mücadele eden milletin hukukun ve demokrasinin vesayet altına alındığı birçok dönemden geçerek bu günlere geldiğini belirten Mete, "Vesayet, hüküm sürdüğü her dönemde haksız ve hukuksuz olarak masum insanların kanına girmiş, vatansever milletin evlatlarını postallarıyla ezmiştir. Türkiye birçok kez darbelere maruz kalmıştır. Bu darbeler milletimizin bünyesindeki demokrasi, ekonomi, insan hakları, sivil ve sosyal hayat unsurlarına zarar vermiştir." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde, hukukun askıya alındığı, toplumsal ve siyasal düzene ilk darbenin 27 Mayıs 1960'ta, Başbakan Adnan Menderes ile yol arkadaşlarının tutuklanması ve idam edilmesiyle gerçekleştirildiğini hatırlatan Mete, şunları söyledi:

"27 Mayıs Darbesi, milli irade ile arasına perde çekenlerin demokrasiye, vicdanlara, hukuka ve insanlığa yönelik ihaneti olarak hafızalarımıza kazınmıştır. 1950 yılında dönemin tek parti hegemonyasını geride bırakarak milli iradenin teveccühü ile iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, kısa zamanda ortaya koydukları yatırımlar ve hayata geçirdikleri projeler ile Türkiye'yi bir adım ileri taşımışlardır. Milletimizin milli ve manevi değerlerini Anadolu coğrafyasından silmeye çalışan CHP iktidarının antidemokratik uygulamalarını rafa kaldıran merhum Menderes, milletimizin bağrında büyük bir yara olan, tek parti rejiminin en büyük ayıplarından Türkçe ezanı uygulamasını kaldırarak Anadolu'nun Ezan-ı Muhammedi'ye olan özlemini gidermiştir. Ülkenin ve milletin yararına olan gidişatın önünü tıkamak isteyen vesayetçi odaklar çeşitli yalan ve iftiralar ile 1960 yılında, vesayetin namlusunu Çankaya Köşkü'ne çevirmişlerdir."

Mete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin 15 Temmuz'da demokrasi düşmanlarına en büyük dersi verdiğini bildirdi.

AK Parti Muğla İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesi açıklaması
AK Parti Muğla İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesi açıklaması
AK Parti Muğla İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesi açıklaması
AK Parti Muğla İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesi açıklaması
AK Parti Muğla İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesi açıklaması
AK Parti Muğla İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesi açıklaması
AK Parti Muğla İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesi açıklaması
AK Parti Muğla İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesi açıklaması
AK Parti Muğla İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesi açıklaması
AK Parti Muğla İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesi açıklaması
AK Parti Muğla İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesi açıklaması
AK Parti Muğla İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesi açıklaması

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Muğla İl Başkanlığından '27 Mayıs darbesi' açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Muğla İl Başkanlığından "27 Mayıs darbesi" açıklaması - Son Dakika
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