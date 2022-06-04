AK Parti Bozüyük İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu toplandı - Son Dakika
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AK Parti Bozüyük İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu toplandı

04.06.2022 11:31
AK Parti Bozüyük İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu toplandı

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İl Koordinatörü Necati Karagöz, AK Parti Bozüyük İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İl Koordinatörü Necati Karagöz, AK Parti Bozüyük İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

Karagöz'ün yanı sarı AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Teşkilat Başkanı Servet Yılmaz, Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldığı toplantıda, yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişi yapıldı.

Toplantı ile ilgili olarak İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Samimiyetle çıkılan yolda engelleri kaldıran, sorumluluk bilinciyle attığımız her adımda bize yardımcı olan, sevgiyle yaklaştığımız herkesin gönlünde iz bırakmamızı sağlayan sizlere çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Allah'ın izni ile bu aziz şehre ve güzel insanlarına hizmet etme bahtiyarlığını yaşamaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

AK Parti Bozüyük İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu toplandı
AK Parti Bozüyük İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu toplandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Bozüyük İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu toplandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Bozüyük İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu toplandı - Son Dakika
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