AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan, Afyonkarahisar'da gençlerle buluştu Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan, Afyonkarahisar'da gençlerle buluştu Açıklaması

17.04.2022 00:39
AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan, Afyonkarahisar'da gençlerle buluştu Açıklaması

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, "Biz milletin partisi ve gençlik hareketiyiz.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, "Biz milletin partisi ve gençlik hareketiyiz. Milleti ve gençleri rahatsız eden ne varsa ona muhalefetiz. Türkiye'de iktidarız ama dünyanın bozuk adalet düzenine karşı muhalefetiz." dedi.

İnan, bir dizi program için geldiği Afyonkarahisar'da AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret etti.

Daha sonra Zafer Meydanı'nda ramazan etkinlikleri için düzenlenen stantları gezen İnan, Afyon Gazeteciler Cemiyetine (AGC) ziyarette bulunarak gazetecilerle sohbet etti.

AK Parti Afyonkarahisar Gençlik Kolları Teşkilatının Taşhan'da düzenlediği "Gençlik Buluşması"na katılan İnan, yaptığı konuşmada, partisinin girdiği her seçimden zaferle çıktığını söyledi.

AK Parti Gençlik Kollarının Türkiye'nin en güçlü gençlik hareketi olduğunu dile getiren İnan, şöyle konuştu:

"Biz milletin partisi ve gençlik hareketiyiz. Milleti ve gençleri rahatsız eden ne varsa ona muhalefetiz. Türkiye'de iktidarız ama dünyanın bozuk adalet düzenine karşı muhalefetiz. ve bizim bin yıllık medeniyet iddiamız var yani durup dururken kurulmuş bir gençlik hareketi değiliz. Bu bin yıllık medeniyet iddiasına yaslanarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2023, 2030, 2040 ve 2053 yıllılarını da görüyoruz. Göreceksiniz, o yıllarda Türkiye'yi AK Parti Gençlik Kolları içerisinden yetişmiş, nice yeni nesil siyasetçi yönetecek. O nedenle siyaset yapmak istiyorsanız bu memleketin her bir karış toprağına derin bir muhabbet içerisinde olmalısınız."

"Kritik bir viraj içerisindeyiz"

İnan, mücadelelerinin sömürgeci anlayışla, müstemleke kafayla bu topraklara karşı en ufak bir sorumluluk duygusu bulunmayanlara karşı olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını dile getiren İnan, "Biz kritik bir viraj içerisindeyiz. Bu memleketin gençleri olarak büyüklerimizden bazı sorumlulukları miras alacağımız döneme giriyoruz. Birbirimize sahip çıkıp geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceğimiz süreçlerdeyiz. 2023 de bu sürecin en önemli noktalarından. Bu minvalde de konuya bakıp kazanımlarımıza da sahip çıkmamız lazım." diye konuştu.

Program, soru cevap bölümüyle sona erdi.

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Karahisar, AK Parti, Türkiye, gençlik, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan, Afyonkarahisar'da gençlerle buluştu Açıklaması - Son Dakika


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