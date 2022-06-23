AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: "HDP'yi masanın altına saklamışlar" - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: "HDP'yi masanın altına saklamışlar"

23.06.2022 15:52

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: "HDP'yi masanın altına saklamışlar" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Millet İttifakı'nın 6'lı masası hakkında eleştirilerde bulunarak, "Esasında o masa 7'li. Terörün uzantısı HDP'yi masanın altına saklamışlar" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: "HDP'yi masanın altına saklamışlar"

ORDU - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Millet İttifakı'nın 6'lı masası hakkında eleştirilerde bulunarak, "Esasında o masa 7'li. Terörün uzantısı HDP'yi masanın altına saklamışlar" dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ordu'da, partisinin il başkanlığı hizmet binası önünde partililer tarafından karşılandı. İlçe belediye başkanlarının da bulunduğu programda Kandemir, sonrasında ise açıklamalarda bulundu.

Kandemir, Ordu'nun AK Parti kurulduğu günden itibaren en güçlü desteği vermiş illerden birisi olduğunu ifade ederek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti siyasi hareketinin arkasında en güçlü durmuş illerimizden bir tanesi. Genel Başkanımız da Ordu'yu çok özlediğini söyledi, biz de kendisine Ordu halkının kendisini özlediğini ileteceğiz. Sadece 3 sene Ordu'da üye sayımızı partinin kurulduğu günden itibaren mukayese ederek söylüyorum; yüzde 20 arttırdık" diye konuştu.

"6'lı masanın altına birisini saklamışlar, esasında o masa 7'li"

Kandemir, şöyle devam etti:

"Ordu'nun bu güçlü duruşu, milletimizin teveccühünün her defasında emaneti AK Parti'li kadrolara teslim etmesinin sırtımıza nasıl bir yük yüklediğini biz AK Parti kadroları olarak biliyoruz. Milletimiz dikkatle her şeyi izliyor, şimdi görüyorsunuz; bir 6'lı masa kurmuşlar, altına da birisini saklamışlar ki esasında 7'li. Toplanıyorlar ama iki cümleyi bir araya getirip, ortak bir şey söyleyemiyorlar. Genel Başkanımız net bir şekilde soruyor, 'Ey altılı veya kırık ayağı ile yedili masa. Sizin adayınız kim? Var mı bir adayınız? Hangi konuda anlaştınız ki, bu konuda anlaşabileceksiniz?' İşte dün mecliste gördük. Libya Tezkeresi'ne Cumhuriyet Halk Partisi ret oyu verdi. Libya'dan Türk askerini çekmenin kime faydası var? Yaptığınız bu memleketin lehine mi? Kiminle yan yana durdunuz ve kiminle birlikte el kaldırdınız? Terörün uzantısı HDP ile birlikte. Kimisi dağlardan saldırır, kimi kalemi ile boğazın kıyısından, kimisi ise bir masanın etrafında toplanır saldırır ve saldırdığı şey sadece Recep Tayyip Erdoğan değildir, bir milletin direnişine, şahlanışına ve ayağa kalkışına saldırır."

"Hayat pahalılığı ile mücadele ediyoruz"

"Evet, görüyoruz gündelik sorunların farkındayız ve hayat pahalılığını da görüyoruz ama mücadele ediyoruz. AK Parti iktidarının, iktidarlarının ürettiği bir sorun değil, tüm dünyanın içerisinden geçtiği zor bir sürece şahitlik ediyoruz" diyen Kandemir, "Bizim her Bakanlar Kurulu toplantımız, her MYK ve MKYK'mız, yani her toplantımızın ana gündemi milletimizin gündemi ile örtüşür. Sokağın sıkıntısı neyse, bizim yüreğimizin sıkıntısı da odur. Sokaktaki vatandaşımızın canı sıkılmışsa, bizim yüreğimiz yangın yerine döner. O nedenle bu mücadeleyi milletçe vereceğiz. Gayret göstereceğiz ve Allah'ın izni ile göreceksiniz ki dünyanın bu içerisinden geçtiği bu dönemde Türkiye Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına lider ülke olarak girecek. Ekonomisi, özgürlük anlayışı ve iddiası ile girecek" ifadelerine yer verdi.

Kandemir, "Karşımıza hangi tuzağı ve engeli çıkartırlarsa çıkartsınlar, 6'lı değil 66'lı masa da toplasalar bu milletin teveccühü ve desteği ile 2023 seçimlerde yine milletimize hizmetkar olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, 'O 6'lı masanın altında üstünde tartışması olan terör partisi var. Oraya da kontenjan veriyorlar çünkü... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, 'O 6'lı masanın altında üstünde tartışması olan terör partisi var. Oraya da kontenjan veriyorlar çünkü... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kocaeli'de konuştu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kocaeli'de konuştu
Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: 'HDP'yi masanın altına saklamışlar' - Son Dakika

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