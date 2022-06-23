AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Ordu'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Ordu'da konuştu Açıklaması

23.06.2022 16:52
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Ordu'da konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Libya tezkeresine Cumhuriyet Halk Partisi ret oyu verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Libya tezkeresine Cumhuriyet Halk Partisi ret oyu verdi. Libya'dan Türk askerini çekmenin kime faydası var? Bu memleketin lehine mi yaptığınız? Kiminle yan yana durdunuz? Kiminle birlikte el kaldırınız? Terörün uzantısı HDP ile birlikte." dedi.

AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Kandemir, partinin önünde toplanan kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, Ordu'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

AK Parti'nin kurulduğu günden beri Ordu'nun AK Parti'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a en güçlü desteği verdiğini belirten Kandemir, il, ilçe başkanları ve teşkilat mensuplarına çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Kandemir, sadece üç yıl içinde Ordu'da üye sayısının yüzde 20 arttığını kaydederek, Ordu'da belediye başkanlarının yaptıkları çalışmalarla gurur duyduklarını aktardı.

Milletin dikkatle her şeyi izlediğini ifade eden Kandemir, "Şimdi görüyorsunuz. Bir altılı masa kurmuşlar, altına da birisini saklamışlar, esasında yedili. Toplanıyor, toplanıyorlar, iki cümleyi bir araya getirip ortak bir şey söyleyemiyorlar. Genel Başkanımız net bir şekilde soruyor, 'Ey, altılı ya da kırık ayağıyla yedili masa. Sizin adayınız kim? Var mı bir adayınız?' Hangi konuda anlaştınız ki bu konuda anlaşabileceksiniz?" diye konuştu.

Kandemir, Libya'ya asker gönderilmesinin 18 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkerenin TBMM'de kabul edilmesine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Libya tezkeresine Cumhuriyet Halk Partisi ret oyu verdi. Libya'dan Türk askerini çekmenin kime faydası var? Bu memleketin lehine mi yaptığınız? Kiminle yan yana durdunuz? Kiminle birlikte el kaldırınız? Terörün uzantısı HDP ile birlikte. Kimisi dağlardan saldırır, kimisi kalemiyle boğazın kıyısından, kimisi bir masanın etrafında toplanır saldırır. Saldırdıkları şey sadece esasında Tayyip Erdoğan değildir. Bu, bir milletin dirilişine, bir milletin şahlanışına, ayağa kalkışına saldırıdır. Bunlar ne kadar hazımsız olursa olsunlar biz heyecanımızı muhafaza ederek milletimizin bize güvenine, milletimizin bize emanetine sadık kalarak istikameti asla bozmadan önce Rabb'imize, sonra milletimize güvenerek Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz."

Gündelik sorunların farkında olduklarını belirten Kandemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayat pahalılığını görüyoruz ama mücadele ediyoruz. AK Parti iktidarlarının ürettiği bir sorun değil bu. Bütün dünyanın içinden geçtiği zor bir sürece şahitlik ediyoruz. Bizim her Bakanlar Kurulu Toplantısı, her MYK ve MKYK'nin ana gündemi milletimizin gündemiyle örtüşür. Sokağın sıkıntısı neyse bizim yüreğimizin sıkıntısı da odur. Eğer sokaktaki vatandaşımızın canı sıkılmışsa bizim yüreğimiz yangın yerine döner. Onun için bu mücadeleyi vereceğiz. Gayret göstereceğiz."

Kandemir, konuşmanın ardından parti binasında basına kapalı düzenlenen toplantıya katıldı.

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Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Ordu'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

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