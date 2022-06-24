Mehmet Özhaseki: "Başkan Şahin Şerifoğulları, büyük bir gayretle birçok projenin içerisinde koşuyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, dün geldiği Elazığ'da çeşitli ziyaretlerinin ardından bugün de kent genelinde yapılan çalışmaları inceledi. Özhaseki, yaptığı çalışmalar nedeni ile Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nı tebrik ederek Elazığ'da büyük bir değişimin yaşandığını vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, dün Elazığ'a gelerek bir dizi ziyaretlerde bulundu. Sabah saatlerinde de çeşitli ziyaretlerde bulunan Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları önderliğinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Özhaseki, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın son dönemlerde büyük bir gayret içerisinde çalıştığını, bu çalışmalardan dolayı da mutlu olduklarını belirtti.

"BELEDİYE BAŞKANININ YAPMIŞ OLDUĞU PROJELERİ GÖRÜNCE ÇOK MUTLU OLDUK"

Belediyecilik hizmetlerinin temele dayalı olduğunu belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, "Biz hizmet belediyeciliğini önceliyoruz. Amacımız eserler bırakmaktır. Haliyle belediyeciliğin de bir okulu olmadığı için kendi aramızda ki istişarelerde çok önem veriyoruz. Yapılan güzel örnekleri birbirimize taşıyıp yapılabilecek işleri tartışıyoruz. Dün burada 9 belediye başkanımızla bir araya geldik. Hem bir taraftan Elazığ'ı gezerek güzelliklerini tanımak imkanımız oldu. Diğer taraftan belediye başkanımızın yapmış olduğu başarılı çalışmaları bizlere sunum şeklinde anlattı. Çok da mutlu olduk. Epeyi bir iş yapılmış ellerine sağlık. Haliyle de bir taraftan diğer arkadaşlarımızın katkılarıyla birlikte bir istişare toplantısını gerçekleştirmiş olduk. Bu bizimki baştan sona hizmete dayalı belediyecilik anlayışının ürünü olarak karşımızda duruyor. Bu toplantıları Türkiye'nin değişik illerinde 8-10 kişilik gruplar halinde belediye başkanlarımızla birlikte devam ettiriyoruz. Amacımızın hizmet olduğunu hep söylüyoruz. Fakat günümüzde farklı bir model ortaya çıktı ki o modeli de hep kınayarak iyi görmediğimizi de belirtiyoruz. O da algı belediyeciliği. Hiçbir şey yapmadıkları halde yapıyormuş gibi var olmayan bir şey varmış gibi toplumu kandırma üzerine dayalı bir belediyecilik anlayışı ortaya çıktı. Ne yazık ki bu arkadaşların hizmette gönlü yok. Bu arkadaşlar şuana kadar aradan 3 buçuk sene geçti devasa bütçelere hitap ediyorlar fakat ortaya koydukları ciddi bir eser yok o niyet de yok. Topluma değişik şekillerde kendilerini tanıtmak ve reklamını yapmak gibi bir derdin peşindeler. Bunlar da onları kesmiyor Cumhurbaşkanı da olmak istiyorlar. Kendi şehrinde hizmet üretemeyen ve eser ortaya koymayan bir şehrin belediye başkanlığını yapamayan insanlar ne yazık ki büyük bir heves ve hırsla Cumhurbaşkanı olmak için de savaş veriyorlar bu da garip bir duygu. Biz tabi onlara bakarak rotamızı çizecek değiliz. Kendi yolumuza devam edeceğiz. Kendi doğru bildiğimiz işi yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız 1994 yılında İstanbul'da başladığında bende Kayseri belediye başkanı olarak işe başladım. Hep hizmeti öne getirdik daha sonra sosyal belediyecilik anlamında o günkü Türkiye şartlarında o kadar sıkıntı vardı ki bunları da eklemleyerek yolumuza devam ettik. Sonra iktidar olduktan sonra büyük projelerin önü açıldı. Cumhurbaşkanımıza hangi büyük proje için bir belediye başkanımız giderse elimden tutun bu projeyi şehrime geliştirmek istiyorum diyorsa o kapılar sonuna kadar açılıyor. Cumhurbaşkanımız proje insanıdır. Olaylara bu şekilde bakıyor. Son dönemde de arkadaşlarımıza gönül belediyeciliğini anlatamaya çalışıyoruz. Çok şükür doğru bir istikamette doğru bir yolda hizmete devam ediyoruz" dedi.

"ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI, BÜYÜK BİR GAYRETLE BİRÇOK PROJENİN İÇERİSİNDE KOŞUYOR"

Elazığ'ın Anadolu'nun en güzel kentlerinden bir tanesi olduğunu da aktaran Özhaseki, "Dün de arkadaşlarımızla sohbet ederken söyledim. Kadim tarihi, geçmişi, tarihi eserleri, kültürel varlıklarıyla ve coğrafyasıyla oldukça güzel bir şehrimizdir. Bunun dışında insanı da çok özeldir. Burada ki arkadaşlıklarımı, dostluklarımı arkadaşlarımız da biliyorlar. Özellikle o konunun da altının çizilmesi gerekiyor. Eski belediye başkanı arkadaşlarımızı da tanıyorum. Her birinin kendine has çabaları oldu. Elazığ'ın adını kötüye çıkarak bir fillere hiç birimiz şahit olmadık. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsi kendi dönemini en iyi değerlendirmek için gayret etti. Son dönemde de Şahin Şerifoğulları, büyük bir gayret içerisinde birçok projenin içerisinde koşuyor. En azından bir kent meydanını ortaya çıkarmak istemesi dahi büyük düşündüğünün göstergesidir. Bazı belediye başkanları iyi niyetlidir ama büyük projelere girmeye korkarlar ve çekinirler. Elazığ'da hakikaten büyük bir değişim yaşanıyor. Başkanımızın ellerine sağlık haliyle bunun belki en önemli ayağı da teşkilatla kol kola girerek huzur içerisinde çalışmaktır" diye konuştu.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - İHA)