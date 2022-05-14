AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan iddialı 2023 sözleri: Yüzde 75'in üzerine çıkacağız - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan "Zor Ama Yine De Sor" programına katıldı. Seçimlere ilişkin iddialı konuşan Özkan, AK Parti'nin 2023'te rekor kıracağını söyledi.

"YÜZDE 75'İN ÜZERİNE ÇIKACAĞIZ"

Özkan, "Biz diyoruz ki, inşallah 2023 seçimlerinde tarihi bir rekorla ipi göğüsleyeceğiz. Yüzde 75'in üzerine çıkacağız. Zaten elbette amacınız seçimleri kazanmaksa hedefiniz yıldızlar olmalı. Ben AK Parti Grup Başkanvekili olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 'siyasetinin acaba yüzde yüz vatandaşımız neden bizi desteklemiyor?' bu arzuyla bu hedefle siyaset yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"KİMSE YÜZDE 23'DEN YÜZDE 50'YE NASIL GİDİYORSUN DİYE SORMUYOR"

Özkan sözlerini şöyle tamamladı: "Yüzde 75 dedi, bu hangi kafada diye soruyorlar. Biz de diyoruz ki, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 53 oy oranını görmüş bir Cumhur İttifakı olarak yüzde 75'i hedeflemede daha doğal ne var? Birileri yüzde 23 oy alarak yüzde 50 artı 1 almayı hedefliyor. Kimse yüzde 23'den yüzde 50'ye nasıl gidiyorsun diye sormuyor. Yüzde 53 oy alan ittifakın yüzde 75 oy alma hedefine hayalperestlik olarak bakıyor."