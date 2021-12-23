AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Özkan, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 2021'e damga vuran olayları yansıtan fotoğrafları inceleyerek, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

"Haber" kategorisinde oyunu, Muhammed Enes Yıldırım'ın çektiği "Ebru sanatı değil müsilaj" başlıklı fotoğrafa veren Özkan, diğer kategorilerdeki fotoğrafları da tek tek inceledi.

"Spor" kategorisinde Dmitriy Golubovich'in "Uçan Hollandalı" başlıklı fotoğrafını seçen Özkan, "yaşam" kategorisinde ise Mehmet Kumcağız'ın "Kuşların dansı" başlıklı fotoğrafı ile Bestami Bodruk'un "Ailenin minik üyesi" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

"Birbirinden değerli fotoğraflar var"

Cahit Özkan, AA'nın, "Yılın Fotoğrafları"nda, ulusal ve küresel konuları yansıtan birbirinden değerli fotoğrafların yer aldığını söyledi.

2020 ve 2021'e Kovid-19 ile küresel ısınmanın damga vurduğunu dile getiren Özkan, bu kapsamda çevre alanındaki fotoğrafların başarılı örneklerinin dikkatini çektiğini belirtti.

"AA foto muhabirlerinin, küresel ısınma ve salgına ilişkin çektikleri, arşiv niteliğindeki bu fotoğraflar, gelecek kuşaklara ibret olarak aktarılacak." diyen Özkan, AA foto muhabirlerine emekleri dolayısıyla teşekkürlerini iletti.