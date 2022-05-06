AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Alevi dedeleriyle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'de Hıdırellez etkinlikleri kapsamında Alevi dedeleriyle bir araya geldi.

Turan, kentteki bir restoranda düzenlenen yemekte, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile birlikte il merkezi ve köylerde yaşayan Alevi dedeleri ve aileleriyle görüştü.

Bülent Turan, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale'de önemli bir nüfusa sahip Alevi vatandaşlarla bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye'de aynı coğrafyayı paylaşan herkesin bir aile olduğunu belirten Turan, "Onların derdi bizim derdimiz. 85 milyonun içinde Alevi kardeşlerimiz, arkadaşlarımız her vatandaş gibi eşit vatandaştır, eşit yurttaştır. Bizim Aleviler ile Sünniler ile Hanefiler ile başkalarıyla artı veya eksi bir değerimiz olmaz, olmamalı." diye konuştu.

Bu milletin beraberliğine, bayrağına, dirliğine sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu dile getiren Turan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"O yüzden diyorum ki köprü yapmak değil, kalpten kalbe köprü yapmak en kıymetlimiz. Bu topraklar hem Yunus Emre'nin hem Mevlana'nın hem Hacı Bektaş-ı Veli'nin toprakları. Bizler biliyoruz ki, bu topraklar sevgiyi Yunus'tan, hoşgörüyü Mevlana'dan, muhabbeti Hacı Bektaş'tan almış topraklar. O yüzden çok kıymetli. O yüzden dünyanın gözü de burada. Alevi'nin 'Ben Alevi'yim.' diye gururla söylediği, Kürt'ün, Türk'ün, herkesin kendi kimliğini, siyasi kimlik, mezhebi kimlik, dinsel kimlik hepsini gururla söylediği bir Türkiye inşa etmek istiyoruz. Büyük mesafe aldık. Bugün Hıdırellez günü, bizim toplumumuzun, coğrafyamızın özel günlerinden bir tanesi. Baharın başlangıcı, muhabbetin başlangıcı, kardeşliğin başlangıcı. İstiyoruz ki Hıdırellez'in ruhu tüm ülkemizin üzerine olsun, her zaman dertleri çözen, sıkıntıları gideren hızır anlayışı ile bu işleri yapalım. Her zaman iki kıymetli Hızır ile İlyas'ın buluştuğu anlayışı ülkemize ve kardeşliğimize hakim kılalım. Biz Hıdırellez'in bu ülkedeki anlamının ne olduğunu biliyoruz. Hıdırellez bayramımızı yürekten kutluyorum."

Yemeğe AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile çok sayıda davetli katıldı.