AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de açılışta konuştu Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de açılışta konuştu Açıklaması

27.05.2022 19:21
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de açılışta konuştu Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bugün 27 Mayıs, tarihin karanlık günlerinden bir tanesi. Rahmetli Menderes'in, hemşehrimiz Fatin Rüştü Zorlu'nun, Hasan Polatkan'ın idamına yol açan, demokrasimize ara verildiği bir gün. 62. yıl dönümü. Allah bir daha bu memlekete böyle acılar yaşatmasın.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bugün 27 Mayıs, tarihin karanlık günlerinden bir tanesi. Rahmetli Menderes'in, hemşehrimiz Fatin Rüştü Zorlu'nun, Hasan Polatkan'ın idamına yol açan, demokrasimize ara verildiği bir gün. 62. yıl dönümü. Allah bir daha bu memlekete böyle acılar yaşatmasın. Bir daha demokrasimizin inkıtaya uğradığı süreçler yaşatmasın." dedi.

Turan, Biga Belediyesi tarafından Çavuşköy Mahallesi'nde yaptırılan İmam Evi ve Kur'an Kursu binasının açılışına katıldı.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turan, bugünün 27 Mayıs'ın 62. yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Turan, bugünün tarihin karanlık günlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Rahmetli Menderes'in, hemşehrimiz Fatin Rüştü Zorlu'nun, Hasan Polatkan'ın idamına yol açan, demokrasimize ara verildiği bir gün. 62. yıl dönümü. Allah bir daha bu memlekete böyle acılar yaşatmasın. Bir daha demokrasimizin inkıtaya uğradığı süreçler yaşatmasın. Birileri o günlere özeniyor olabilir. Birileri o günlerde yapılan yanlışları bir daha yapma iddiasında olabilir. Birileri bu memleketin evlatlarına, bu memleketin değerlerini dünyanın dört tarafına haykıran, yurt, bina, kurs inşa eden insanlara 'kaçacaklar' diye iftira atabilir. Ne olursa olsun, biz burada doğduk burada öleceğiz." diye konuştu.

"Yolumuza devam edeceğiz"

Kimseden korkmadıklarını vurgulayan Turan, "Bize kaçacak diyen kim varsa bu memleketi terk etti zaten. Demirden korkan trene binmez derler. Bizim korkumuz yok. En fazla ne yaparlar? 27 Mayıs'ta yaptıkları gibi Menderes'i iftirayla yalanla hakaretle idam edenler ardından idamın ipini, urganını evlatlarından parasını aldılar. Menderes'i idam edenler o yağlı urganın parasını evlatlarından aldılar. Bundan daha ötesi var mı? Bu memlekete, bu millete güveniyoruz. Şairin dediği gibi 'Toparlanın, gitmiyoruz, buradayız' kardeşim. Yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bülent Turan, açılışını gerçekleştirdikleri Kur'an Kursu'nun önemine değinerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim küçüklüğümüzde düştüğümüzde babamız elimizden tutar kaldırırdı. Bu kolay bir işti. Üzülürdük korkardık ama yere düşüp kalkmak kolaydı fakat bugünün teknolojisinde yanlış yayınlar, hatalı bilgiler, gençlerin geleceğini körelten yaklaşımlar en büyük riskimiz. Çocukların düşüp kalktığı değil, düşmeden yol yürümek zorunda olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Annelerin babaların eğitimcilerimizin, STK'larımızın çok hassas davranması lazım. O yüzden zaman zaman ülkemizde de inkıtaya uğrasa da zaman zaman kapatılsa da 28 Şubatlarda darbeler geçse de Kur'an kurslarımız bu bölgenin bir gerçeği. İnsanımızın tarihiyle medeniyetiyle kökleriyle kopmaması lazım. Kur'an-ı Kerim öğrenmekten daha kıymetli bir şey olabilir mi?"

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun yaptırdığı dua ile kurdele kesilip binanın açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, Çanakkale Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder ile davetliler katıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de açılışta konuştu Açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de açılışta konuştu Açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de açılışta konuştu Açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de açılışta konuştu Açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de açılışta konuştu Açıklaması

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de açılışta konuştu Açıklaması - Son Dakika


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