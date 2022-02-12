AK Parti İl Danışma Meclisi Çiftlikköy'de yapıldı - Son Dakika

AK Parti Yalova İl Başkanlığı Şubat Ayı Daraltılmış Danışma Meclis Toplantısı Çiftlikköy ilçesinde gerçekleştirildi.

Belediye Kültür Merkezi Salonda gerçekleşen toplantı Muğlim Bağatar başkanlığında yapıldı. İl Başkanı Bağatar, toplantıyla ilgili, "Tüm teşkilatlarımızın görüş, öneri ve soruları ile katkıda bulunduğu danışma meclisimiz çok verimli bir toplantı oldu. Danışma meclisimize katılım sağlayan tüm teşkilatlarımıza teşekkür ederim. Hep birlikte, emin adımlar ile Hedefimiz 2023" değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya Yalova Milletvekilleri Meliha Akyol, Ahmet Büyükgümüş, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, Termal Belediye Başkanı Sinan Acar, Kadın Kolları Başkanı Selihan Dicle Şimşek Battal, Gençlik Kolları Başkanı Emirhan Balkaya katıldı. - YALOVA