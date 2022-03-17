AK Parti İlçe Başkanı Taner Kazak oldu - Son Dakika
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AK Parti İlçe Başkanı Taner Kazak oldu

17.03.2022 09:10
AK Parti İlçe Başkanı Taner Kazak oldu

AK Parti Eleşkirt İlçe Başkanlığına Taner Kazak atandı.

AK Parti Eleşkirt İlçe Başkanlığına Taner Kazak atandı.

Başkanlık mazbatasını Ak Parti genel merkezinde; Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'den alan Taner Kazak siyaset hayatına ilk defa resmen başlamış oldu.

1981 Eleşkirt ilçesinde dünyaya gelen başkan Kazak, 2005 yılından beridir ilçede giyim sektöründe işletme sahibi, aynı zamanda 2019 yılından beridir de otel işletmeciliği yapan çiçeği burnunda başkan evli ve 3 çocuk babasıdır. - AĞRI

YORUMLAR
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AK Parti'nin 'Halk Günü' yoğun geçiyor AK Parti'nin 'Halk Günü' yoğun geçiyor Başkan Alkayış muhtarlar ile sık sık bir araya geliyor Başkan Alkayış muhtarlar ile sık sık bir araya geliyor

Erkan Kandemir, Eleşkirt, AK Parti, Hisarcık, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti İlçe Başkanı Taner Kazak oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti İlçe Başkanı Taner Kazak oldu - Son Dakika
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