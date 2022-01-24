AK Parti ilk kez 30'un altında! Cumhur, Millet'ten yarım puan geride - Son Dakika

ORC araştırma, 17-22 Ocak tarihleri arasında 45 İl'de 5420 kişi ile yüz yüze anket yöntemiyle yaptığı çalışmanın sonuçlarını yayımladı.

BU PAZAR SEÇİM OLSA NE OLUR?

Araştırma sonucuna göre bu pazar seçim olsa AK Parti'nin oy oranı yüzde 29,7 iken MHP'nin oy oranı ise yüzde 9,1 olarak belirlendi. Son araştımaya göre CHP ikinci, İYİ Parti ise üçüncü büyük parti olarak parlamentoya girebilecek.

ORC'nin yayımladığı son ankete göre bu pazar seçim olsa partilerin oy dağılımı şöyle olacak;

AK Parti %29,7

CHP %24,3

İYİ Parti %14,2

MHP %9,1

HDP %8,4

GELECEK %3,6

DEVA %2,8

SP %1,7

TDP %1,5

MEMLEKET %1,2

YRP %1,1

BTP %0,8

DP %0,7

BBP %0,4