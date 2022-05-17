AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, "Atatürk ve doğa düşmanı görmek isteyenler aynaya baksın" - Son Dakika
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, "Atatürk ve doğa düşmanı görmek isteyenler aynaya baksın"

17.05.2022 12:17
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, "Atatürk ve doğa düşmanı görmek isteyenler aynaya baksın"

- AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, "Atatürk ve doğa düşmanı görmek isteyenler aynaya baksın" AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

- AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, "Atatürk ve doğa düşmanı görmek isteyenler aynaya baksın"

İSTANBUL - AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Program sunucusunun Atatürk Havalimanı çevresinde yapılacak millet projesi üzerine 'Atatürk ve doğa düşmanı mısınız?' sorusuna Kabaktepe, "Bu kendi düşmanlıklarını başkaları üzerinden anlatma zavallılığıdır. CHP İstanbul İl Başkanı'nın Atatürk'e bakış açısı parti içinde bile büyük tartışma konusu. Bir sanayi tesisi, rezidans yapmaktan bahsetmiyoruz, millet bahçesinden bahsediyoruz. Doğa düşmanlığı, Atatürk düşmanlığı gibi sıfatları başkalarının üzerine atmasınlar. Zira tüm bunlar, malum kişilerin has özelliğidir" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında gündeme dair flaş açıklamalar yaptı. Gazeteci Kenan Taş'ın sunduğu Çözüm Önerisi programının canlı yayın konuğu olan Kabaktepe, gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu.

"Kendi düşmanlıklarını örtbas etme çabasıdır"

Muhalefetin, Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesi projesinin Atatürk'e ve doğaya düşmanlık olarak tanımlamasına canlı yayında cevap veren İl Başkanı Kabaktepe, "Bu kendi düşmanlıklarını başkaları üzerinden anlatma zavallılığıdır. CHP İstanbul İl Başkanı'nın Atatürk'e bakış açısı parti içinde bile büyük tartışma konusu. Atatürk'le ilgili attığı tweetler ortada. Önce ona cevap versinler. Kendi düşmanlıklarını başkalarını yaftalayarak kapatmasınlar. Aynaya baksınlar." dedi.

"İstanbul'a nefes aldıracak bir çevre projesidir"

Projenin İstanbul'a nefes aldıracak muhteşem bir çevre projesi olduğuna vurgu yapan Kabaktepe, "Biz millet bahçesi yapmaktan bahsediyoruz, bunu doğa düşmanlığı olarak açıklıyorlar. Şimdi soruyorum, 3 yılda CHP'li İBB yönetimi park, peyzaj ve yeşil alan noktasında ne yapmış, AK Parti ne yapmış? Şimdi eğer bir düşmanlıktan bahsedeceksek iktidarda olduğunuz yerlerde icraatlarınızla söylemlerinizin örtüşmesi lazım. Atatürk Havalimanı'na bir sanayi tesisi, rezidans projesi, beton yığını yapmaktan bahsetmiyoruz, millet bahçesinden bahsediyoruz. Havalimanı çevresi rezidans olmasın diyorlar millet bahçesi yapacağız diyoruz ona da karşı çıkıyorlar. Oraya millet bahçesi yapılacak, doğaya saygıdır. Atatürk Havalimanı devam edecek, bu da oranın işlevselliğine saygıdır. Doğa düşmanlığı, Atatürk düşmanlığı gibi sıfatları başkalarının üzerine atmasınlar. Zira tüm bunlar, malum kişilerin has özelliğidir.

"Toplum mühendisliği gibi gizli bir ajandamız yok"

Gece müzik tartışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kabaktepe, "AK Parti 20 yıldır iktidarda. Biz 20 yılda hangi toplum mühendisliğini yapmışız da arkadaşlarımız müziklerini yapamamış. Bizim toplum mühendisliği gibi bir gizli ajandamız olsa 20 yılda yapardık. 2 aylık bir iktidar olsak sorduğunuz sorunun bir karşılığı var ama 20 yıldır iktidarda olan AK Parti hangi mühendisliği yapacaktı da yapamadı. Ne müzikle ilgili, ne bireysel yaşamla ilgili, ne müziğin türüyle ilgili AK Parti'nin bir mühendisliği yok. Bu ülkede AK Parti iktidarından önce de gece belli bir saatten sonra sınırlama uygulaması zaten vardı. Örneğin SHP iktidarında akşam kaça kadar sesli müzik çalınabiliyordu bir bakın bakalım. Ondan sonra mühendislik olup olmadığını tartışalım. Böyle bir şey yok." diye konuştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, Atatürk ve doğa düşmanı görmek isteyenler aynaya baksın
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, Atatürk ve doğa düşmanı görmek isteyenler aynaya baksın
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, Atatürk ve doğa düşmanı görmek isteyenler aynaya baksın
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, Atatürk ve doğa düşmanı görmek isteyenler aynaya baksın

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, "Atatürk ve doğa düşmanı görmek isteyenler aynaya baksın" - Son Dakika
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