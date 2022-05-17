AK Parti İzmir'in hedef üye sayısı 550 bin - Son Dakika

AK Parti İzmir İl Başkanlığının yürütme kurulu toplantısı sonrası basın açıklamasında bulunan il başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir olarak yıl sonuna kadar toplam 550 bin üyeye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, yürütme kurulu toplantısı sonrası basın açıklamasında bulundu. Toplantıda yürütme kurulunda değişikliğe gidildiğini ifade eden Başkan Sürekli, parti çalışmaları hakkında bilgi verdi. Sürekli, çalışmalarda sivil toplum ve esnaf ziyaretleri ile üye kayıtlarına önem verdiklerinin vurgulayarak "Üye kayıtları konusunda AK Parti İzmir olarak çok iddialıyız. Göreve geldiğimizden bugüne kadar 160 bin üye yaptık. İzmir'de 500 bin üye sayısına ulaştık. 1 Ocak'tan itibaren İzmir'de 15 bin üye sayısına ulaştık. Çalışmalarımız devam edecek. Yıl sonuna kadar, 2022'de yapılan 15 bin üye sayısını 50 bine tamamlayıp üye sayımızı 550 bine çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Çalışma kampı

Ramazan ayında yoğun bir çalışma temposu içerisinde olduklarını, yaz dönemine de aynı süratle devam ettiklerini kaydeden Sürekli, şunları söyledi: "Kapı kapı gezmeye devam, hane ziyaretlerine devam, esnaf ziyaretlerine devam. Bu çalışmaları planlamak üzere mayıs ayının son haftası il yürütme kurulu ve ilçe başkanlarımızla birlikte çalışma kampı yapıyoruz. Haziran 2023'te yapılacak seçimler için resmi seçim dönemi ocak ayında başlıyor. Ocak ayına kadar olan yaz ve sonbahar çalışmalarımızı kampta planlayacağız. Sürekli, kent gündemine ilişkin de, "Malum, İzmir Büyükşehir Belediyesinde terör örgütü ile iltisaklı biri tutuklandı. İzmir'de, başta Büyükşehir olmak üzere bütün ilçe belediyelerinin kadrolarını gözden geçirmelerini, terörle iltisaklı, ilintili kişileri derhal görevlerinden uzaklaştırılmaları konusunda belediyeleri duyarlı ve hassas olmaya davet ediyorum" dedi.

Yeni görevlendirmeler

İzmir il yönetiminin haftalık olağan il yürütme kurulu toplantısı gündeminde ise görev değişiklikleri yer aldı. Yapılan yeni görevlendirmeler sonrası idari ve mali işlerden sorumlu il başkan yardımcısı Hayrettin Uçak dış ilişkilerden sorumlu il başkan yardımcılığına; çevre ve şehircilikten sorumlu il başkan yardımcısı Deniz Doğan yerel yönetimlerden sorumlu il başkan yardımcılığına; yerel yönetimlerden sorumlu İsmail Çiftçioğlu sivil toplum hakla ilişkilerden sorumlu il başkan yardımcılığına; birinci bölge başkanlığı olarak görev yapan Feyim Özçelik idari ve mali işlerden sorumlu il başkan yardımcılığına; bilgi iletişim teknolojilerinden sorumlu Sefa Şahin çevre ve şehircilikten sorumlu il başkan yardımcılığına; Mirhan Bedir de bilgi ve teknolojilerinden sorumlu il başkan yardımcılığına atandı. STK'lardan sorumlu il başkan yardımcısı Melek Eroğru il başkan danışmanlığına, il sekreteri Emrun Sulayıcı il başkan danışmanlığına, Münir Ensari il başkanı danışmanlığına atanırken dış ilişkilerden sorumlu il başkan yardımcısı Furkan katmerci de il sekreteri olarak atandı. Erkan Özkan ve Uğur Özcan ise bölge başkanlığına atandı. Geri kalan isimler ile devam kararı alındı. - İZMİR