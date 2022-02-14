Üye Girişi
AK Parti'li Aydemir, 6 muhalefet partisinin ikinci toplantısını 28 Şubat'ta planlamasını eleştirdi - Son Dakika

AK Parti'li Aydemir, 6 muhalefet partisinin ikinci toplantısını 28 Şubat'ta planlamasını eleştirdi

14.02.2022 14:13
AK Parti'li Aydemir, 6 muhalefet partisinin ikinci toplantısını 28 Şubat'ta planlamasını eleştirdi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 6 muhalefet partisi genel başkanının ikinci toplantısının 28 Şubat'ta planlanmasına ilişkin, "28 Şubat, demokrasinin katledildiği bir zaman dilimidir.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 6 muhalefet partisi genel başkanının ikinci toplantısının 28 Şubat'ta planlanmasına ilişkin, "28 Şubat, demokrasinin katledildiği bir zaman dilimidir. Hususen 28 Şubat'ta bir toplantı düzenleyecek olmaları çok manidardır." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 muhalefet partisi genel başkanının cumartesi günü bir araya geldiğini anımsattı.

Söz konusu toplantıda, "mutabakat metninin" 28 Şubat günü açıklanacağının duyurulduğunu hatırlatan Aydemir, "28 Şubat, bu ülkenin başına gelmiş en sıkıntılı zaman dilimlerinden birisidir. Demokrasinin katledildiği, siyaset kurumunun ve parlamentonun yerle yeksan edildiği bir zaman dilimidir. Hususen 28 Şubat'ta bir toplantı düzenleyecek olmaları çok manidardır." değerlendirmesinde bulundu.

İbrahim Aydemir ayrıca, birbiriyle hiç ilintisi olamayan, dünya görüşü farklı 6 siyasi partinin bir araya gelmesiyle "komik bir resmin" ortaya çıktığını ifade etti.

HDP'nin, toplantıya davet edilmemeleri nedeniyle tepki gösterdiğini dile getiren Aydemir, şunları kaydetti:

"HDP aslında bunların omurgasını oluşturuyor ve onlar da biliyor ki HDP'siz hiçbir şeyler. HDP'nin Eş Genel Başkanı'nın açıklamaları var: 'Birisi hariç, 6 partinin diğer 5'i bir araya gelseler bizim aldığımız oyun yarısı etmez' diyor. CHP'nin dışındaki partilere böylesine bir tarif yapıyor. Bunlar ikircikli, utana sıkıla bir birliktelik oluşturmuşlar ya bundan dolayı da bir büyük mahcubiyetleri var. Toplantıdan sonra Kılıçdaroğlu hemen özür beyanı mahiyetinde 'onlarla da bir araya gelebiliriz' türü ifadeler kullandı. Bir büyük garabet. HDP'liler 'biz orada yoksak siz görürsünüz' tehdidi savurdular."

YORUMLAR
500

İbrahim Aydemir, Muhalefet, AK Parti, 28 Şubat, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Aydemir, 6 muhalefet partisinin ikinci toplantısını 28 Şubat'ta planlamasını eleştirdi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:06 Zabıtalar KDV denetiminde! Vatandaşları uyardılar: Kasa ile etiket arasındaki farka dikkat edin, satış fişinde yüzde 1'i görün!
14:06 Çalan aynı, çaldıkları yer farklı! Lüks cip çalan çocuklar her yerde aranıyor
14:04 Sokak kedisini tekmeleyip havaya fırlattı! Kameralara yansıyan görüntüler hayvanseverlerin tepkisine neden oldu
14:04 Ece Erken sosyal medyadan eşine seslendi: Kardeş dediklerin kalleş çıktılar be aşkım!
13:57 AK Partili Bülent Turan: Döviz nasıl durmuşsa, benzer adımlar enflasyonda da atıldığında bunu karşılığını göreceğiz
13:42 Eski eşine "iyi ki seni boşamışım" çelengi gönderdi! Eski eş: Öldüm sandım!
12:42 Özlemi hiç eksilmedi! 6 yıldır her 14 Şubat'ta 1 kırmızı gülle eşinin mezarında
13:23 AK Partili Dağ'dan muhalefet liderlerine: Tek hedefleri Recep Tayyip Erdoğan olmasın!
13:28 Koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıkmıştı! Emine Erdoğan: En hafif seyriyle geçiriyorum
13:21 Galatasaray'da Torrent'e de yol görünüyor! Gomis, yeni hoca adayı Buruk'u takip etmeye başladı bile
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 14:23:25. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti'li Aydemir, 6 muhalefet partisinin ikinci toplantısını 28 Şubat'ta planlamasını eleştirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement