AK Parti'li Çelik: Pençe Kilit harekatı bir güvencedir - Son Dakika
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AK Parti'li Çelik: Pençe Kilit harekatı bir güvencedir

18.04.2022 12:11
AK Parti'li Çelik: Pençe Kilit harekatı bir güvencedir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Dostluk ve barış isteyenler için Pençe Kilit Harekatı bir güvencedir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Dostluk ve barış isteyenler için Pençe Kilit Harekatı bir güvencedir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mehmetçik dünyanın en meşru mücadelesini vermeye devam ediyor. Dostluk ve barış isteyenler için Pençe Kilit Harekatı bir güvencedir. Dünyada kimin itiraz ettiğine bakıyoruz, bunların ülkemizin ve bölgemizin kötülüğünü isteyenler olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.


AK Parti'li Çelik: Pençe Kilit harekatı bir güvencedir
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Ömer Çelik, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Çelik: Pençe Kilit harekatı bir güvencedir - Son Dakika


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