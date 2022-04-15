AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskınına tepki Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskınına tepki Açıklaması

15.04.2022 17:01
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskınına tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail güvenlik güçlerinin bu sabah Mescid-i Aksa'da Müslümanlara müdahalesi kabul edilemez. Biri çocuk yedi Filistinlinin ölmesine yol açan bu eylemleri şiddetle kınıyoruz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail güvenlik güçlerinin bu sabah Mescid-i Aksa'da Müslümanlara müdahalesi kabul edilemez. Biri çocuk yedi Filistinlinin ölmesine yol açan bu eylemleri şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından, İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamasında, "İsrail güvenlik güçlerinin bu sabah Mescid-i Aksa'da Müslümanlara müdahalesi kabul edilemez. Biri çocuk yedi Filistinlinin ölmesine yol açan bu eylemleri şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer veren Çelik, şunları kaydetti:

"Mescid-i Aksa'nın statüsüne ve maneviyatına dönük saldırılar ve tehditler hiçbir şekilde kabul edilemez. Uluslararası toplumu Mescid-i Aksa konusunda sorumluluğunu yerine getirmeye çağırıyoruz. Hadiselerde hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Cumhurbaşkanımızın sık sık vurguladığı gibi kalıcı barış ve istikrarı desteklemeye devam edeceğiz. İki devletli çözümü, barış ve istikrarı tehdit eden her türlü şiddete karşıyız."

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Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskınına tepki Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskınına tepki Açıklaması - Son Dakika
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