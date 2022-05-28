AK Parti'li Sürekli, Çiğli'de vatandaşlarla buluştu

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Çiğli'de vatandaşların sorunlarını dinledi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sürekli, Tüm İşçi Emeklileri Derneği Şubesi Sıddık Soysal ve Balatçık Mahallesi Muhtarı Fahrettin Çakıroğlu'nu ziyaret etti. Sürekli, Çiğli Esnaf Odası Başkanı Arif Altıkulaç ve yönetimiyle de bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine Kerem Ali Sürekli, aralıksız sokaklarda olduklarını ve vatandaşı dinlediklerini belirtti.

Çiğli'nin Harmandalı gibi, İzmir'in kritik sorunlarından biriyle burun buruna yaşadığına dikkat çeken Sürekli, " Siyaset, sadece sözle yapılmaz. Odağında da millet ve millete hizmet olmalıdır. Ne yazık ki, İzmir bu anlayıştan mahrum olanlarca yönetiliyor." ifadelerini kullandı.

Harmandalı projesinin tamamlanmadığını vurgulayan Sürekli, şöyle dedi:

"Aynı Büyük Kanal Projesi'ndeki, Buca-Otogar Tünel, Viyadük Projesi, Opera Binası Projesi'ndeki gibi Harmandalı sorunu da bir çözümsüzlük abidesi gibi öylece duruyor. 3 yıldır toprak kaymaları yaşanıyor, insan boyunda yarıklar öylece duruyor. Çöp tesisinden sızan zehirli atık sular bununla birlikte insan sağlığını da tehdit etmeye devam ediyor. Tesisin 150 hektarlık alanı heyelan bölgesinde olmasına rağmen çöp dökmeye devam ediyorlar. Buradaki zehirli atık suların kontrol altına alınması için çöp yığınlarının 500 metre yatayından itibaren 40 metrelik drenaj boruları yapılması gerektiğini anlattık. Üniversitelerimizin geçmişte hazırladıkları raporları hatırlattık. Atıklar, drenaj borularıyla beraber oluşturulacak havuza akıtılmalı dedik. Mağdurların tahliye sorunlarını dile getirdik."