AK Parti maden işçileriyle buluştu - Son Dakika

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı Yöneticileri, yerin 550 metre altında madencilerin sorunlarını dinledi.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın Kolları Başkanı Fadime Doğru ve yönetim kurulu üyeleri, Gençlik Kolları Başkanı Tunay Berber ve gençlik kolları yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürü Faik Alp'i ziyaret etti. Ziyarette, müessese çalışmalarıyla ilgili Alp'ten bilgi alan AK Parti heyeti daha sonra madenci kıyafetlerini giyerek üretim ocağına indi.

TTK Armutçuk Müessese Müdürü Faik Alp koordinesinde üretim ocağına inen Bozkurt ve beraberindeki yöneticiler, maden işçilerinin çalışma ortamlarını ve karşılaştıkları zorlukları yerinde gördüler.

Yerin 550 metre altındaki üretim panosunda maden işçileriyle bir araya gelen AK Partili yöneticiler; maden işçileriyle yemek yiyerek, sorun ve taleplerini dinlediler. Bir süre ocakta kalan AK Parti heyeti, mesailerine devam eden maden işçilerine kolaylıklar dileyerek yerüstüne çıktılar.

Maden ocağından çıktıktan sonra kısa bir değerlendirmede bulunan AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, kendisinin TTK'ya ve maden ocaklarına uzak bir isim olmadığını ifade ederek; yapılan ziyaretin diğer yönetim kurulu üyeleri için önemli bir deneyim olduğunu söyledi. Bozkurt konuşmasında şunları söyledi; "Madencilik, gerçekten de dünyada en tehlikeli iş kollarından biri. Bunu bir kez daha yerinde görmüş olduk. Bu noktada biz AK Parti hükümetleri olarak geçmişten bu yana madencilerimizin gerek çalışma koşullarının iyileştirilmesi, gerek özlük haklarının korunması ve gerekse üye oldukları Genel Maden İşçileri Sendikası vasıtasıyla dile getirdikleri taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bundan sonra da toplumun tüm katmanlarıyla olduğu gibi madencilerimizle de bir araya gelmeye devam edeceğiz." - ZONGULDAK