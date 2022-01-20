Üye Girişi
AK Parti maden işçileriyle buluştu - Son Dakika

AK Parti maden işçileriyle buluştu

20.01.2022 22:49
AK Parti maden işçileriyle buluştu

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı Yöneticileri, yerin 550 metre altında madencilerin sorunlarını dinledi.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı Yöneticileri, yerin 550 metre altında madencilerin sorunlarını dinledi.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın Kolları Başkanı Fadime Doğru ve yönetim kurulu üyeleri, Gençlik Kolları Başkanı Tunay Berber ve gençlik kolları yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürü Faik Alp'i ziyaret etti. Ziyarette, müessese çalışmalarıyla ilgili Alp'ten bilgi alan AK Parti heyeti daha sonra madenci kıyafetlerini giyerek üretim ocağına indi.

TTK Armutçuk Müessese Müdürü Faik Alp koordinesinde üretim ocağına inen Bozkurt ve beraberindeki yöneticiler, maden işçilerinin çalışma ortamlarını ve karşılaştıkları zorlukları yerinde gördüler.

Yerin 550 metre altındaki üretim panosunda maden işçileriyle bir araya gelen AK Partili yöneticiler; maden işçileriyle yemek yiyerek, sorun ve taleplerini dinlediler. Bir süre ocakta kalan AK Parti heyeti, mesailerine devam eden maden işçilerine kolaylıklar dileyerek yerüstüne çıktılar.

Maden ocağından çıktıktan sonra kısa bir değerlendirmede bulunan AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, kendisinin TTK'ya ve maden ocaklarına uzak bir isim olmadığını ifade ederek; yapılan ziyaretin diğer yönetim kurulu üyeleri için önemli bir deneyim olduğunu söyledi. Bozkurt konuşmasında şunları söyledi; "Madencilik, gerçekten de dünyada en tehlikeli iş kollarından biri. Bunu bir kez daha yerinde görmüş olduk. Bu noktada biz AK Parti hükümetleri olarak geçmişten bu yana madencilerimizin gerek çalışma koşullarının iyileştirilmesi, gerek özlük haklarının korunması ve gerekse üye oldukları Genel Maden İşçileri Sendikası vasıtasıyla dile getirdikleri taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bundan sonra da toplumun tüm katmanlarıyla olduğu gibi madencilerimizle de bir araya gelmeye devam edeceğiz." - ZONGULDAK

AK Parti maden işçileriyle buluştu
AK Parti maden işçileriyle buluştu
AK Parti maden işçileriyle buluştu
AK Parti maden işçileriyle buluştu
AK Parti maden işçileriyle buluştu

YORUMLAR
500

AK Parti, Bozkurt, Ereğli, Maden, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti maden işçileriyle buluştu - Son Dakika


Burak Elmas'ın locasını ablukaya aldılar, polis tribüne girdi Burak Elmas'ın locasını ablukaya aldılar, polis tribüne girdi         
22:52
Son Dakika: İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarıyıl tatili erkene çekildi Son Dakika: İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarıyıl tatili erkene çekildi         
22:51
Ultrason fotoğraflarına bakan anne, bebeğinin yüzünü görünce şoke oldu Ultrason fotoğraflarına bakan anne, bebeğinin yüzünü görünce şoke oldu         
22:44
Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı         
18:41
Öğrencisini dövdüğü için öğretmenlikten alınan adam, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memurluk yapacak Öğrencisini dövdüğü için öğretmenlikten alınan adam, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memurluk yapacak         
16:34
Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü         
15:37
Engelli çocuğa yaptıkları yanına kar kalmadı! ''Fakirlik iğrençtir'' diyen öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası verildi Engelli çocuğa yaptıkları yanına kar kalmadı! ''Fakirlik iğrençtir'' diyen öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası verildi         
14:42
Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz         
14:11
Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı Zincir marketlerin zam komplosunu Rekabet Kurumu Başkanı da onayladı         
12:48
Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz         
12:05
Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti Havada tuhaf tepki! Pilot "Mesaim bitti" dedi ve acil iniş yaparak seferi tamamlamayı reddetti         
11:36
BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir         
10:46
Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak         
10:19
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04
Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar         
08:50

Son Dakika Haberleri
22:50 Cesur kıyafetleri ile tartışmaların odağı haline gelen Gülşen: Hiçbir sıfatın kölesi değilim
22:43 Ultrason fotoğraflarına bakan anne, bebeğinin yüzünü görünce şoke oldu
22:35 Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu bir araya geldi
22:13 Son dakika! Tuzla'da mobilya fabrikasında yangın çıktı
22:24 Galatasaray Kasımpaşa maçına damga vuran an!
22:18 Galatasaray kaybetti, Ata Demirer isyan etti!
22:15 Edis ile öpüşen kızı için Selami Şahin: Çocuklarım büyüdü, hayatlarına karışmıyorum
22:03 Kütahya'da Demirciören Göleti buz tuttu
21:59 Galatasaray, taraftarı önünde Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu
21:48 Varlıklarını TL'ye dönüştüren kurumlara vergi istisnası Meclis'te kabul edildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 22:56:28. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti maden işçileriyle buluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement