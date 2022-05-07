AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bir yerde nefret siyaseti görürseniz, ideolojisi ne olursa olsun, bu ülkeye karşı kökü dışarda bir kötülük hazırlığı... - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bir yerde nefret siyaseti görürseniz, ideolojisi ne olursa olsun, bu ülkeye karşı kökü dışarda bir kötülük hazırlığı...

07.05.2022 09:03
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bir yerde nefret siyaseti görürseniz, ideolojisi ne olursa olsun, bu ülkeye karşı kökü dışarda bir kötülük hazırlığı...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bir yerde nefret siyaseti görürseniz, ideolojisi ne olursa olsun, bu ülkeye karşı kökü dışarda bir kötülük hazırlığı olduğundan emin olabilirsiniz.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bir yerde nefret siyaseti görürseniz, ideolojisi ne olursa olsun, bu ülkeye karşı kökü dışarda bir kötülük hazırlığı olduğundan emin olabilirsiniz. Vatanseverlik, nefret ve kin siyasetine geçit vermemektir. Türkiye her türlü siyasi nefret virüsüne karşı yüksek bağışıklığa sahiptir." - ANKARA

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Hıdırellez kutlamalarında kavganın ortasında kalan AK Partili vekil Cemal Bekle'nin kardeşi bıçaklandı Hıdırellez kutlamalarında kavganın ortasında kalan AK Partili vekil Cemal Bekle'nin kardeşi bıçaklandı AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Cumhuriyetimize ve demokrasimize karşı en büyük kötülük nefret siyasetidir. AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Cumhuriyetimize ve demokrasimize karşı en büyük kötülük nefret siyasetidir.

AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Bir yerde nefret siyaseti görürseniz, ideolojisi ne olursa olsun, bu ülkeye karşı kökü dışarda bir kötülük hazırlığı... - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bir yerde nefret siyaseti görürseniz, ideolojisi ne olursa olsun, bu ülkeye karşı kökü dışarda bir kötülük hazırlığı... - Son Dakika
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