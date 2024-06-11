AK Parti Sözcüsü Çelik: Diyalog ortamının sürmesi önemli
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada, diyalog ortamının sürmesinin önemli olduğunu belirtti. Çelik, bu tablonun kalıcı kazanımlara dönüşmesi gerektiğini vurguladı. Haber, Ankara'dan bildirildi.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
12.06.2024 05:25:55. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik: Diyalog ortamının sürmesi önemli - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?