Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu 'politik dedikoduculuk' mesleğine geçmiş

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu hakkıyla genel başkanlık yapamayınca 'politik dedikoduculuk' mesleğine geçmiş" dedi.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki söylemleri ile ilgili Twitter hesabından açıklamada bulundu. Çelik, "Kılıçdaroğlu hakkıyla genel başkanlık yapamayınca 'politik dedikoduculuk' mesleğine geçmiş. Cumhurbaşkanımızın aile bireylerinin hukuka uygun ve herkese açık şekilde yürüttüğü sivil toplum faaliyetlerini hukuksuz ve şaibeli göstermeye çalışarak politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor. Kılıçdaroğlu'nun köklü bir partinin genel başkanlığını yalan ve dedikodu merkezine çevirmesini izliyoruz. Geçen seferki iddiaları hakkında, bilinen bir FETÖ'cü 'bunları ben yıllar evvel söyledim' diyerek bu iddiaların mülkiyetinin kime ait olduğunu ifşa etmişti. Kılıçdaroğlu politik dedikodu ve yalan üretmek yoluyla 6'lı masanın lideri olma hedefine ulaşabilecek mi göreceğiz. Fakat her iddiasının arkasından 'mutfakta biri var' dedirtmeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun önümüze gerçek politika ile çıkmasını bekledik, bunun imkansız olduğunu bir kere daha gördük. Mülkiyeti karanlık odaklara ait politik dedikodu ve yalanlarla varabileceği bir yer yok. Şimdiye kadar olduğu gibi bu iddialarının arkasından da şaibeli odaklar çıkacak. Parti genel başkanlığını terkedip, politik dedikoduculuk mesleğine geçişi ile kendisini baş başa bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.