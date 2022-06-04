AK Parti Sözcüsü Çelik: "Olmayan seçimin güvenliğiyle ilgili propaganda yürütülüyor"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Terörle mücadeleden muhalefetin kara propagandasıyla ilgili de tartışıyoruz. Olmayan seçimin güvenliğiyle ilgili propaganda yürütülüyor. Spekülasyona dayanan bir yaklaşım. Seçim sonuçlarını 'kabullenmeyecekler' deniyor. Seçim bittikten sonra sonuca saygı duyarız, dedik. İstanbul ve Ankara yerel seçimleriyle ilgili sürece saygı duyar dedik, kazananı tebrik ettik. Bu konuda suçlanacak bir leke yoktur AK Parti'nin. Bu suçlamaları yapanların geçmişinde leke vardır." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti 30'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın gündemine ilişkin bilgi verdi. Uzun bir aradan sonra AK Parti geleneği olan kampı geniş bir katılımla gerçekleştirdiklerini ifade eden Çelik, "Dün akşam kampa girişimizi tamamladık. 30. Kampımız Cumhurbaşkanımızın konuşması ile başlamış oldu. Belirlenmiş gündemler geniş şekilde ele alındı. Tabii ki milletvekili arkadaşlarımız ile hem parti hem de meclis çalışmaların bu şekilde paylaşılması yeni dönemin planlanması açısından da önemli bir yol haritası ortaya çıkarıyor. Medya stratejisi artık bugün hem tezlerimizin iyi anlatılması bakımında hem de bir takım dezenformasyona karşı mücadele edilmesi çok önemli. Bu konuda sürekli farkındalık oluşturan bir partiyiz. Tabii TBMM'deki faaliyetler, bunun değerlendirilmesi de kampımızın vazgeçilmez gündem maddelerinden birisi. Şimdiye kadar yaşadığımız süreç ile ilgili, çeşitli siyasi tartışmalar ile ilgili olarak çıkarılması gereken dersler, yapılan değerlendirmeler, farkındalık oluşturulması gereken konularda da detaylı bir görüş alışverişi oldu. Daha sonrasında moderatörlüğünü benim yaptığım dış politika ve güvenlik oturumunu gerçekleştirdik. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, dış politikanın iç güvenliği, dış güvenliği, sınır güvenliği, ülkemize yönelik tehditlerin değerlendirilmesi bakımında geniş çerçeveli sunumlar yaptılar" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük bir devrim gerçekleştirmiştir"

Güvenlik meselesinin sadece terörden ibaret olmadığını ifade eden Çelik, "Uyuşturucu ile mücadeleden birçok konuya kadar, göçmen meselesinin detaylı bir şekilde ele alındığı, önümüzdeki dönemlerde planların tartışıldığı bir tablo ortaya çıktı. Geçmiş dönemlerde Türkiye'nin masada olduğu dönemlerde sahada olmadığı dönemle olurdu, Türkiye'nin sahada olduğu dönemlerde masada olmadığı dönemler olurdu. Aslında bu da bir çeşit vesayet yazılımının neticesi olarak gündeme gelirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığından itibaren bu yazılımın demokratik bir yazılıma dönüşmesi için de siyasi hareketimiz cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük bir devrim gerçekleştirmiştir" açıklamasında bulundu.

Çeşitli dönemlerde iç ve dış güvenlik konseptinin çatıştırıldığı, siyasi iktidarların bunların arasında sıkıştığı dönemlerden geçildiğini söyleyen Çelik, "Şimdi Türkiye'de iç güvenlik dış güvenlik doktrinleri senkronize şekilde çalışmaktadır. Dış politika ve dış güvenlik anlayışını çatıştırmak, siyaseti dağıtmak isteyenleri iş yapamaz hale getiren anlayıştı. Bu iktidarımız döneminde aşılmış demokratik devrimlerdendir. Biraz sonra ekonomiyle ilgili detaylı değerlendirme yapılacak. Sahadan toplanan veriler, talepler, tartışma konuları geniş bir şekilde değerlendirilerek, önümüzdeki günlere dair beyin fırtınası gerçekleşecek. Yarın sabah tarım ve enerji oturumu olacak. Ardından Cumhurbaşkanımızın kapanış hitabıyla sona eriyor" diye konuştu.

Kampın, Türkiye ve dış dünyada konuşulan başlıkların 2 gün içinde tüm boyutlarıyla tartışıldığı bir zemin oluşturacağını kaydeden Çelik şunları kaydetti:

"İstanbul'daki miting çevre atılımına döndü. Bunun devamı 5 Haziran'dan itibaren Çevre haftası olarak kutlanacak. Bu toplantımız Çevre toplantısına çevirecek bir çerçeve oluşturuldu. Bu etkinlik çerçevesinde, karbon ayak izimizi gidermek için 3'er fidan ekilecek. Odalara çevreye duyarlı ürünler bırakıldı. Sunumların neticesi Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki değerlendirme toplantısında ele alınarak, kampımızın geleneğini devam ettirerek, sona erecek. Terörle mücadeleden muhalefetin kara propagandasıyla ilgili de tartışıyoruz. Olmayan seçimin güvenliğiyle ilgili propaganda yürütülüyor. Spekülasyona dayanan bir yaklaşım. Seçim sonuçlarını 'kabullenmeyecekler' deniyor. Seçim bittikten sonra sonuca saygı duyarız dedik. İstanbul ve Ankara yerel seçimleriyle ilgili sürece saygı duyar dedik, kazananı tebrik ettik. Bu konuda suçlanacak bir leke yoktur AK Parti'nin. Bu suçlamaları yapanların geçmişinde leke vardır. Tüm siyasi partilerin temsilcileri oluyor. En büyük seçim güvenliği garantisi terörle mücadeledir. Suç örgütlerine sesi çıkmayanların bize vereceği ders yoktur."

(Hülya Keklik/İHA)