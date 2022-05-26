CHP'nin NATO açıklamasına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'nin NATO açıklamasına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki

26.05.2022 16:16
CHP'nin NATO açıklamasına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik," Türkiye'nin tutumuna dair CHP adına yapılan değerlendirmede, "NATO ortaklarımızdan güçlü tepkiler alınmasına şaşmamalı" gibi bir ifade kullanılması ise son derece yakışıksızdır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik," Türkiye'nin tutumuna dair CHP adına yapılan değerlendirmede, "NATO ortaklarımızdan güçlü tepkiler alınmasına şaşmamalı" gibi bir ifade kullanılması ise son derece yakışıksızdır. Kendi ülkesine başka ülkelerin gösterdiği haksız tepkiyi olağan karşılayan bir zihniyettir bu. Türkiye'nin bağımsız iradesi Cumhurbaşkanımızın açıklamalarında net ortaya konulmuştur. Bu irade, NATO Genel Sekreteri tarafından saygıyla karşılanmıştır. CHP adına yapılan açıklamanın NATO Genel Sekreterinin gösterdiği hassasiyetten bile yoksun olması yadırgatıcıdır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında yaptığı açıklamaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"CHP adına yapılan açıklamada, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında teröre destek konusunu gündeme getirmesine "taktik bir hata" denmiş.

CHP adına yapılan açıklamada, NATO gibi bir güvenlik örgütü içinde güvenliğimize zarar veren ülkelerin bulunmasına karşı çıkmamız ve NATO'ya üyelik için teröre desteği kesmelerini istememiz, kusur olarak görülüyor.

Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi korumak için teröre karşı kararlı durmak zorundayız. Bu bir milli egemenlik ve milli güvenlik kararlılığıdır. Uluslararası güvenlik için beraber çalıştığımız NATO'ya üye olmak isteyen ülkelerin teröre destek vermemesini istemek temel hakkımızdır.

CHP adına buna karşı çıkılması, Türkiye'yi her önüne gelene otomatik onay veren iradesiz bir ülke gibi göstermektir. Bunun, 12 Eylül darbe yönetiminin Yunanistan'la ilgili yaptığı yanlıştan farkı yoktur.

Türkiye'nin tutumuna dair CHP adına yapılan değerlendirmede, "NATO ortaklarımızdan güçlü tepkiler alınmasına şaşmamalı" gibi bir ifade kullanılması ise son derece yakışıksızdır. Kendi ülkesine başka ülkelerin gösterdiği haksız tepkiyi olağan karşılayan bir zihniyettir bu.

Türkiye'nin bağımsız iradesi Cumhurbaşkanımızın açıklamalarında net ortaya konulmuştur.

Bu irade, NATO Genel Sekreteri tarafından saygıyla karşılanmıştır. CHP adına yapılan açıklamanın NATO Genel Sekreterinin gösterdiği hassasiyetten bile yoksun olması yadırgatıcıdır." - ANKARA

YORUMLAR
500
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkan Başdanışmanı Çeviköz'ün ifadelerine tepki Açıklaması AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkan Başdanışmanı Çeviköz'ün ifadelerine tepki Açıklaması AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki Asgari ücret zammı hakkında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi Asgari ücret zammı hakkında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi
Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'nin NATO açıklamasına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki - Son Dakika


Son Dakika
16:42 Gülşen konserine giden Zuhal Topal kendini tutamadı! Şarkı söylerken karın kaslarına dokundu
16:07 Voleybolcu arkadaşının nişan törenine katılan Ebrar Karakurt'un tarzı gündem oldu
15:48 Beyazıt'taki çatışmada ağır yaralanmıştı! Oyuncu Kamran Dadashzade yaşamını yitirdi
15:45 Kuntz A Milli Takıma çağırmamıştı! Türk asıllı santrfor Deniz Undav, Belçika'da yılın futbolcusu seçildi
15:45 AK Partili Dağ'dan "Kılıçdaroğlu'nun iddiası partide paniğe neden oldu mu?" sorusuna yanıt: Hiç telaşımız yok, ortaya atılan yalanlara cevap veriyoruz
15:37 Ümit Özdağ'dan İBB'ye Aynur Doğan tepkisi: 'Öcalan için özgürlük' sloganları atan bir şarkıcıyı 5 şehit verdiğimiz gün sahneye çıkarıyorlar
15:29 Moody's, Türkiye'de enflasyon beklentisini yüzde 52,1'e yükseltti
15:17 Isparta'daki konseri iptal edilen şarkıcı Melek Mosso'ya ünlülerden destek yağdı
15:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun videosuna tepki gösterdi: Böyle bir kepazeliğe izin veremeyiz
15:00 Acun Ilıcalı, eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'yi transfer etmek için düğmeye bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 17:05:01. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'nin NATO açıklamasına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement