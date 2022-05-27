AK Parti üyeleri, Adnan Menderes'i Aydın'da adına açılan müzede andı - Son Dakika
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AK Parti üyeleri, Adnan Menderes'i Aydın'da adına açılan müzede andı

27.05.2022 17:45
AK Parti üyeleri, Adnan Menderes'i Aydın'da adına açılan müzede andı

AK Parti Aydın İl Başkanlığınca, 27 Mayıs darbesinin 62. yılı dolayısıyla, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde Adnan Menderes'i anma programı düzenlendi.

AK Parti Aydın İl Başkanlığınca, 27 Mayıs darbesinin 62. yılı dolayısıyla, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde Adnan Menderes'i anma programı düzenlendi.

Koçarlı ilçesindeki Çakırbeyli Mahallesi'nin girişine yapılan müzede, merhum Başbakan Adnan Menderes, bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan ile AK Parti'nin Adana'daki gençlik programı dönüşü kazada yaşamını yitiren 3 kişi anısına lokma döktürüldü.

AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, Menderes'in hatırasını yaşatmak amacıyla yapılan müzenin büyük bir eksikliği giderdiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki ilk darbenin 27 Mayıs 1960'ta gerçekleştirildiğini hatırlatan Özmen, şöyle devam etti:

"Milletimizin milli ve manevi değerlerini Anadolu coğrafyasından silmeye çalışan CHP iktidarının antidemokratik uygulamalarını rafa kaldıran merhum Menderes, milletimizin bağrında büyük bir yara olan, tek parti rejiminin en büyük ayıplarından Türkçe ezanı uygulamasını kaldırarak Anadolu'nun Ezan-ı Muhammedi'ye olan özlemini gidermiştir. Ülkenin ve milletin yararına olan gidişatın önünü tıkamak isteyen vesayetçi odaklar çeşitli yalan ve iftiralar ile 1960 yılında, vesayetin namlusunu Çankaya Köşkü'ne çevirmişlerdir."

Benzer bir senaryonun 15 Temmuz'da da ortaya konduğunu aktaran Özmen, şöyle dedi:

"Ancak milletimiz darbeler ve darbeciler karşısında liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuyla bu kez millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını bozmuştur. Millete ve hizmete sevdalı kadrolar ile Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, 15 Temmuz'da demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir."

Bazı partililer de üzerinde "Söz milletin, karar milletin", "Milletin mayası iman ve ahlak", "Millet ne derse o", "Millet için verilen ömür", "Halkın adamı Menderes" yazılı dövizlerle açıklamaya destek verdi.

Basın açıklamasına AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Rıza Posacı, Bekir Kuvvet Erim, belediye başkanları ile partililer katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti üyeleri, Adnan Menderes'i Aydın'da adına açılan müzede andı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti üyeleri, Adnan Menderes'i Aydın'da adına açılan müzede andı - Son Dakika
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