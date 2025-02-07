AK Parti Yalova İl Kongresi Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Yalova İl Kongresi Gerçekleştirildi

AK Parti Yalova İl Kongresi Gerçekleştirildi

AK Parti Yalova 8'inci İl Olağan Kongresi'nde önemli konuşmalar yapıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, partinin hizmet anlayışını vurguladı. Kongrede mevcut İl Başkanı Umut Güçlü ile önceki dönem Belediye Başkanı İsmail Atik başkanlık için yarıştılar.

07.02.2025 20:18  Güncelleme: 20:21
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AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "AK Parti siyasetinde önemli olan ben olmak değildir. Cumhurbaşkanımız hep şunu söyler; 'Bu partide hizmet eden her kim olursa olsun, ben varsam her şey iyi, ben yoksam her şey haram diyenden fayda gelmez' der" diye konuştu.

AK Parti Yalova 8'inci İl Olağan Kongresi 90'ıncı Yıl Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongreye 600 delegenin yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ile çok sayıda partili katıldı. Başkanlık için, mevcut İl Başkanı Umut Güçlü ile önceki dönem Termal Belediye Başkanı İsmail Atik yarışırken, 81 ilde sadece Yalova'da sandık kuruldu. Başkan, 600 delegenin kullandığı oyla seçilecek.

Oy kullanma işlemi öncesinde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Öncelikle dün 2'nci yılını andığımız 6 Şubat depremlerinde vefat eden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Bugün Yalova için önemli bir gün. Karar günündeyiz, il kongremizi yapıyoruz. Yarışmanın heyecanı da var şu an için. AK Parti siyasetinde önemli olan ben olmak değildir. Cumhurbaşkanımız hep şunu söyler; 'Bu partide hizmet eden her kim olursa olsun, ben varsam her şey iyi, ben yoksam her şey haram diyenden fayda gelmez' der" ifadelerini kullandı.

Konuşmasına 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek başlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise kalp kapakçığı ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Haber: Zehra BAYKAL - Kamera: Hasan BOZBEY/ YALOVA

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika AK Parti Yalova İl Kongresi Gerçekleştirildi - Son Dakika

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