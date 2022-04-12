AK Partili Şamil Tayyar'dan 50+1 eleştirisi: Siyasetin genetiğini bozdu - Son Dakika
Üye Girişi

AK Partili Şamil Tayyar'dan 50+1 eleştirisi: Siyasetin genetiğini bozdu

12.04.2022 10:05
AK Partili Şamil Tayyar'dan 50+1 eleştirisi: Siyasetin genetiğini bozdu

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kullanılan 50+1 seçim modelini eleştirdi. Sosyal medya hesabından 50+1 seçim sistemi hakkında paylaşım yapan Tayyar, ""50+1 siyasetin genetiğini bozdu. Küsuratlı partiler kıymete bindi. Yeni parti hevesini arttırdı" dedi.

Türk siyasetinde Cumhurbaşkanlığı hükümetiyle birlikte 50+1 seçim sistemi uygulanmaya başlandı. Bu sistemin 50'nin üzerinde +1 oyu alan adayın, Cumhurbaşkanı seçilmesini ön görmesi nedeniyle yeni kurulan parti sayısı da çoğaldı.

"İKİ İTTİFAKI DA YIPRATIYOR"

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan sistemle ilgili sürpriz bir çıkış geldi. Sistemin küçük partilerin fazla değer görmelerine neden olduğunu dile getiren Şamil Tayyar bu durumun iki ittifakı da yıprattığını dile getirdi.

"RACON KESMEYE BAŞLADILAR"

Twitter hesabından açıklamalar yapan Şamil Tayyar, "50+1 siyasetin genetiğini bozdu. Küsuratlı partiler kıymete bindi. Yeni parti hevesini arttırdı. Daha vahimi, racon kesmeye başladılar. İki ittifakı da zorluyorlar. Yazık" ifadelerini kullandı.

AK Partili Şamil Tayyar'dan sürpriz 50+1 çıkışı: Artık racon kesmeye başladılar
YORUMLAR
500
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin'den Tokat Emniyetine ziyaret AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin'den Tokat Emniyetine ziyaret Tüfenkci, muhtarlarla bir araya geldi Tüfenkci, muhtarlarla bir araya geldi

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Şamil Tayyar, AK Parti, Türk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Şamil Tayyar'dan 50+1 eleştirisi: Siyasetin genetiğini bozdu - Son Dakika


Son Dakika
10:05 Bireysel borçlar ödenemez hale geldi: Kredi kartları patladı
10:05 AK Partili Şamil Tayyar'dan 50+1 eleştirisi: Siyasetin genetiğini bozdu
10:04 İlişki terapisti Selin Karacehennem şaşkına döndü! "Kocam ilişkiden sonra yanıma para koyuyor"
10:02 Marketler, rakiplerini yakın takibe aldı! Hiç biri pahalı olarak anılmak istemiyor
10:01 Ukrayna'dan kan donduran iddia: Genç kadın, Çeçen askerlerinin tecavüzüne uğradı, boğazı kesildi, cesedi yakıldı
09:52 İYİ Parti'den Mansur Yavaş ziyaretine dair açıklama geldi: Başkanın ziyareti çok önceden planlanmıştı
09:46 Bir MHP baskını iddiası daha! Osmaniyeli esnaf: İş yerimi basıp beni tehdit ettiler
09:37 AK Partili Metiner canlı yayında açıkladı! İşte gönlünde yatan CHP'li aday
09:33 "Babamı çok özledim, yanına gidiyorum" diyen kızın mezarlığa gitmesi herkesi ağlattı
09:31 Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu çiftinden nikah tarihi açıklaması: Hallederiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 10:17:08. #1.13#
SON DAKİKA: AK Partili Şamil Tayyar'dan 50+1 eleştirisi: Siyasetin genetiğini bozdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement