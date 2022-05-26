AKŞENER BU HARAMİ DÜZENİ HELAL OYLARIMIZLA, DEMOKRASİYLE ATTAYA GÖNDERECEĞİZ - Son Dakika
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AKŞENER BU HARAMİ DÜZENİ HELAL OYLARIMIZLA, DEMOKRASİYLE ATTAYA GÖNDERECEĞİZ

26.05.2022 19:25

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmit Alemdar Caddesi'ne gelerek esnaf ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmit Alemdar Caddesi'ne gelerek esnaf ziyaretinde bulundu. Daha sonra halka seslenen Akşener, emekli maaşın asgari ücret kadar olması gerektiğini ifade ederek, Emeklinin çoluğuna, çocuğuna, torununa harçlık veremediğini biliyorum kardeşim. En düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olmasını söyledik biz. Asgari ücretin de bu arada bugünün şartlarına göre güncellenmesi lazım. Şimdiki gençler umutsuz. Ev, araba alamıyor. Seçmen velinimettir. Buradan size bir söz vermek istiyorum. Sizin helal oylarınız bizim için namustur. O sandıkları koruyacağız. Tek bir oyun abidik gubidiğe feda edilmeyeceğinin sözünü veriyorum.? dedi.

PARTİLİLERLE TARTIŞINCA KONTAK KAPATTI

Genel Başkan Akşener'in konuşmasından önce, parti otobüsünün caddeye gireceği sırada kalabalığın arasından geçen bir otomobil sürücüsü ile partililer arasında sözlü tartışma yaşandı. Partililerle tartışma yaşayan otomobil sürücüsü güvenli bir şekilde alandan çıkarıldı. (DHA)

AKŞENER BU HARAMİ DÜZENİ HELAL OYLARIMIZLA, DEMOKRASİYLE ATTAYA GÖNDERECEĞİZ
AKŞENER BU HARAMİ DÜZENİ HELAL OYLARIMIZLA, DEMOKRASİYLE ATTAYA GÖNDERECEĞİZ
AKŞENER BU HARAMİ DÜZENİ HELAL OYLARIMIZLA, DEMOKRASİYLE ATTAYA GÖNDERECEĞİZ
AKŞENER BU HARAMİ DÜZENİ HELAL OYLARIMIZLA, DEMOKRASİYLE ATTAYA GÖNDERECEĞİZ
AKŞENER BU HARAMİ DÜZENİ HELAL OYLARIMIZLA, DEMOKRASİYLE ATTAYA GÖNDERECEĞİZ
AKŞENER BU HARAMİ DÜZENİ HELAL OYLARIMIZLA, DEMOKRASİYLE ATTAYA GÖNDERECEĞİZ
AKŞENER BU HARAMİ DÜZENİ HELAL OYLARIMIZLA, DEMOKRASİYLE ATTAYA GÖNDERECEĞİZ
AKŞENER BU HARAMİ DÜZENİ HELAL OYLARIMIZLA, DEMOKRASİYLE ATTAYA GÖNDERECEĞİZ

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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