31 Mart Yerel Seçimlerini kazanarak yeniden Fethiye Belediye Başkanı seçilen Alim Karaca, mazbatasını aldı.
31 Mart yerel seçimlerinde en fazla oyu alarak yeniden Fethiye Belediye Başkanı seçilen Alim Karaca, yeni döneme 'merhaba' dedi. Fethiye içinde otobüsle tur atarak halkı selamlayan Alim Karaca, ardından meclis üyeleriyle birlikte adliye binasına geçti. Fethiye Adliyesi'nde gerçekleştirilen mazbata alım töreninde Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve meclis üyeleri, mazbatalarını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Abdulkadir Ungan'ın elinden aldı. Törene yoğun katılım gösteren vatandaşlar da Başkan Karaca'ya destek verdi.
Mazbatasını teslim alan ve kendisini desteklemeye gelen vatandaşlara teşekkür eden Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca; "Seçim döneminde gençlik kollarından kadın kollarımıza, şoförlerimizden çaycımıza kadar herkese teşekkür ediyorum. İkinci dönemimiz hepimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - MUĞLA
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