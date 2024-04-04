Alim Karaca, mazbatasını aldı

Bakan Göktaş: Devlet korumasında yetişen çocuklarımız bizim göz bebeğimiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklar için yapılan çalışmaların önemine vurgu yaparak, devlet korumasında yetişen çocukların göz bebeği olduklarını belirtti. Bakan Göktaş, Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta yeni çocuk evleri sitelerinin temellerini attıklarını ve çocukların sıcak bir yuva ortamında yaşamalarını sağladıklarını ifade etti. Ayrıca, Türkiye genelinde aile odaklı hizmetlerin yaygınlaştırılması hedeflerinin olduğunu ve çocukların üstün yararını gözeterek sosyal hizmetlerin yürütüldüğünü söyledi.