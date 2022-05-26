Almanya Başbakanı Scholz: "Putin bu savaşı kazanmamalı" - Son Dakika
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Almanya Başbakanı Scholz: "Putin bu savaşı kazanmamalı"

26.05.2022 14:37
Almanya Başbakanı Scholz: "Putin bu savaşı kazanmamalı"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) yaptığı konuşmada, "Putin bu savaşı kazanmamalı ve ben de kazanmayacağına eminim" dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) yaptığı konuşmada, "Putin bu savaşı kazanmamalı ve ben de kazanmayacağına eminim" dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forum (WEF) toplantısının son gününde konuşma yaptı. Başbakan Scholz konuşmasında, "24 Şubat 2022 tarihindeki Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, Avrupa'nın herhangi bir yerinde çatışmanın patlak verdiği anlamına gelmiyor. Burada nükleer silahlarla donanmış büyük bir güç, sınırları yeniden çizdiğini iddia ediyor. Putin, neyin doğru olduğunu daha güçlü olanın dikte ettiği, özgürlüğün, egemenliğin ve kendi kaderini belirleme hakkının herkese ait olmadığı bir dünya düzenine geri dönmek istiyor. Bu emperyalizmdir. Bu, durum bizi birbirimize daha da yaklaştırdı" dedi. Rusya- Ukrayna savaşının ardından dünyanın bir dönüm noktasında olduğunu belirten Scholz, "Sadece Ukrayna'nın devleti tehlikede değil. Bir daha asla iki yıkıcı dünya savaşının yaşanmaması için uluslararası işbirliğine hazırız. Putin, bu savaşı kazanmamalı ve ben de kazanmayacağına eminim. Bu savaş Putin'in savaşıdır ve tüm stratejik hedeflerini şimdiden kaçırdı" ifadelerini kullandı.

"Savaş, Ukrayna'yı Avrupa'ya yakınlaştırdı"

Başbakan Scholz konuşmasında, Ukrayna'nın tamamının Rusya tarafından ele geçirilmesi ihtimalinin düşük olduğunu bildirerek, "Batı Balkan ülkelerinin AB entegrasyonunu da aktif olarak teşvik ediyoruz. Verilen sözler artık bir an önce tutulmalı. Rus savaşının vahşeti, Ukrayna'yı her zamankinden daha fazla Avrupa'ya yakınlaştırdı. İsveç ve Finlandiya NATO'ya katılmak istiyor. Yıllardır bağlantısız kalan bu iki dost ülkenin NATO'ya girmesini sevinçle karşılıyoruz" dedi. Scholz ayrıca konuşmasında, "Putin, G7, NATO ve AB'nin gücünü hafife aldı. Rusya'ya her zamankinden daha sert ve daha geniş yaptırımlar uyguladık. Yaptırımlarımızın Putin'e maliyeti çok büyük ve her geçen gün artıyor" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz barışı sağlamak"

Başbakan Scholz, Almanya'nın ilk defa bir savaş bölgesine silah gönderdiğini belirterek, "Almanya ilk kez bir savaş bölgesine ağır teçhizat da dahil olmak üzere silah gönderiyor. Putin, yalnızca Ukrayna'nın savunmasını kıramayacağını anlarsa barışı ciddi bir şekilde müzakere etmek isteyecek. Bu yüzden Ukrayna'yı destekliyoruz. Bu destek, ortaklarımız ve müttefiklerimizle yakından koordine edilmektedir. NATO'yu bir savaşın tarafı yapacak hiçbir şey yapmıyoruz. NATO'nun taraf olması nükleer güçler arasındaki doğrudan çatışmayı besleyecektir. Hedefimiz, barışı sağlamak ve Putin'in başlattığı savaşı durdurmaktır" dedi. Scholz ayrıca konuşmasında Avrupa'nın, Rusya'nın enerjisine bağlı kalmaması için AB ülkeleri arasında işbirliği yaptıklarını söyledi. - DAVOS

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Kaynak: İHA

Olaf Scholz, Ukrayna, İsviçre, Almanya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Almanya Başbakanı Scholz: 'Putin bu savaşı kazanmamalı' - Son Dakika


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