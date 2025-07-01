Altun'dan Leman Dergisine Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Altun'dan Leman Dergisine Tepki

01.07.2025 01:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İletişim Başkanı Altun, Leman dergisinde Hz. Muhammed'in çizilmesini provokasyon olarak değerlendirdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Leman adlı neşriyatta Peygamber Efendimizin (s.a.s.) ahlaksızca çizilmesi kabul edilemez bir provokasyondur! Devletimizin tüm birimleri, inanç ve değerlerimize yönelik bu çirkin saldırıya karşı gerekli müdahaleyi yapmaktadır" dedi.

İletişim Başkanı Altun konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Leman adlı neşriyatta Peygamber Efendimizin (s.a.s.) ahlaksızca çizilmesi kabul edilemez bir provokasyondur! Devletimizin tüm birimleri, inanç ve değerlerimize yönelik bu çirkin saldırıya karşı gerekli müdahaleyi yapmaktadır. Vatandaşlarımızın sükünetini koruması ve tahriklere kapılmaması büyük önem arz etmektedir. Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç'un açıkladığı üzere, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi gereğince "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan adli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Dergiye ait binanın emniyet güçleri tarafından kontrol altında olduğunu ve içinin boş olduğunu söyleyen Altun, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü birimlerinin hızlı operasyonu neticesinde, bu hayasız çizimi yapan D.P. ile birlikte Z.A. ve C.O. adlı şahıslar da soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. Bazı dergi yöneticileri hakkında da gözaltı kararı bulunmaktadır. Dergiye ait bina şu anda tamamen emniyet güçlerimizin kontrolü altındadır ve boş durumdadır. Olayın tüm sorumlularının adalete teslim edilmesi için devletimiz çalışmaktadır. Konunun üzerine kararlılıkla gidilmektedir. Emniyet güçlerimizin aldığı önlemler sayesinde, dergi çevresinde oluşabilecek istenmeyen olayların önüne geçilmektedir. Unutmayalım ki, bu tür olaylarda hedef, toplumsal birliğimize ve kardeşliğimize zarar vermektir. Vatandaşlarımızdan sükunetlerini korumalarını ve tahriklere kapılmamalarını önemle rica ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fahrettin Altun, Politika, Güvenlik, Magazin, Hukuk, Leman, Son Dakika

Son Dakika Politika Altun'dan Leman Dergisine Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gece saat 04.00 Ekmek davasındaki temizlik işçileri dehşeti yaşadı Gece saat 04.00! Ekmek davasındaki temizlik işçileri dehşeti yaşadı
Eski takımından Messi’ye soğuk duş Neye uğradığını şaşırdı Eski takımından Messi'ye soğuk duş! Neye uğradığını şaşırdı
Yangında mahsur kalanları ekipler böyle kurtardı Yangında mahsur kalanları ekipler böyle kurtardı
Kız isteme tartışmasında tabancayla vurulan polis memuru hayatını kaybetti Kız isteme tartışmasında tabancayla vurulan polis memuru hayatını kaybetti
Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir grup kendi askerlerine saldırdı Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir grup kendi askerlerine saldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 2 mahkumun kalan cezaları kaldırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 2 mahkumun kalan cezaları kaldırıldı
Ünlü bebek bezi markası Türkiye pazarından çekildi Ünlü bebek bezi markası Türkiye pazarından çekildi
TÜBİTAK tersine beyin göçü için harekete geçti 186 bin TL maaş verecekler TÜBİTAK tersine beyin göçü için harekete geçti! 186 bin TL maaş verecekler
Ece Erken, bir zamanlar ’’Eniştem’’ dediği Sinan Akçıl’la el ele yakalandı Ece Erken, bir zamanlar ''Eniştem'' dediği Sinan Akçıl'la el ele yakalandı
Ev bile tuttular Fenerbahçe, yıldız golcünün transferinde sona geldi Ev bile tuttular! Fenerbahçe, yıldız golcünün transferinde sona geldi
Lotoda binlerce kişi milyoner olduğunu sandı gerçek çok başka çıktı Lotoda binlerce kişi milyoner olduğunu sandı gerçek çok başka çıktı

22:59
Tepkilerin odağındaki Leman dergisi çalışanlarına ters kelepçe
Tepkilerin odağındaki Leman dergisi çalışanlarına ters kelepçe
22:31
Bakan Yumaklı: 7 orman yangını devam ediyor
Bakan Yumaklı: 7 orman yangını devam ediyor
20:00
2026 NATO zirvesi temmuz ayında Ankara’da yapılacak
2026 NATO zirvesi temmuz ayında Ankara'da yapılacak
19:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK içinde sabotaj peşinde olanlar var. Sabrımız yanlış anlaşılmasın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK içinde sabotaj peşinde olanlar var. Sabrımız yanlış anlaşılmasın
10:09
CHP’nin kurultay davasında mahkeme davaya katılma taleplerini kabul etti
CHP'nin kurultay davasında mahkeme davaya katılma taleplerini kabul etti
09:56
Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada İşte konuşulan en düşük aylık
Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada! İşte konuşulan en düşük aylık
09:54
Gram altındaki sert düşüş sonrası yeni tahmin
Gram altındaki sert düşüş sonrası yeni tahmin
09:43
Burak Deniz ve Yaren Güldiken aşkı Datça’da belgelendi
Burak Deniz ve Yaren Güldiken aşkı Datça'da belgelendi
09:41
Osimhen transferini canlı yayında duyurdular: Galatasaray bu rakamın yarısını bile ödeyemez
Osimhen transferini canlı yayında duyurdular: Galatasaray bu rakamın yarısını bile ödeyemez
09:41
Trump, İran’a yaptırımları kaldırma şartını açıkladı
Trump, İran'a yaptırımları kaldırma şartını açıkladı
09:32
Schengen vizesinde yeni dönem Almanya itiraz hakkını kaldırıyor
Schengen vizesinde yeni dönem! Almanya itiraz hakkını kaldırıyor
09:11
Nihal Candan’ın babası isyan etti: Çocuklarım şöhretle sapıttı
Nihal Candan'ın babası isyan etti: Çocuklarım şöhretle sapıttı
09:08
Seferihisar’da orman yangını: 345 haneli yazlık site küle döndü
Seferihisar'da orman yangını: 345 haneli yazlık site küle döndü
08:57
Lotoda binlerce kişi milyoner olduğunu sandı gerçek çok başka çıktı
Lotoda binlerce kişi milyoner olduğunu sandı gerçek çok başka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2025 01:26:33. #7.12#
SON DAKİKA: Altun'dan Leman Dergisine Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.