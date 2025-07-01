Altun'dan Leman Dergisine Tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Leman adlı neşriyatta Peygamber Efendimizin (s.a.s.) ahlaksızca çizilmesi kabul edilemez bir provokasyondur! Devletimizin tüm birimleri, inanç ve değerlerimize yönelik bu çirkin saldırıya karşı gerekli müdahaleyi yapmaktadır" dedi.

İletişim Başkanı Altun konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Leman adlı neşriyatta Peygamber Efendimizin (s.a.s.) ahlaksızca çizilmesi kabul edilemez bir provokasyondur! Devletimizin tüm birimleri, inanç ve değerlerimize yönelik bu çirkin saldırıya karşı gerekli müdahaleyi yapmaktadır. Vatandaşlarımızın sükünetini koruması ve tahriklere kapılmaması büyük önem arz etmektedir. Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç'un açıkladığı üzere, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi gereğince "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan adli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Dergiye ait binanın emniyet güçleri tarafından kontrol altında olduğunu ve içinin boş olduğunu söyleyen Altun, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü birimlerinin hızlı operasyonu neticesinde, bu hayasız çizimi yapan D.P. ile birlikte Z.A. ve C.O. adlı şahıslar da soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. Bazı dergi yöneticileri hakkında da gözaltı kararı bulunmaktadır. Dergiye ait bina şu anda tamamen emniyet güçlerimizin kontrolü altındadır ve boş durumdadır. Olayın tüm sorumlularının adalete teslim edilmesi için devletimiz çalışmaktadır. Konunun üzerine kararlılıkla gidilmektedir. Emniyet güçlerimizin aldığı önlemler sayesinde, dergi çevresinde oluşabilecek istenmeyen olayların önüne geçilmektedir. Unutmayalım ki, bu tür olaylarda hedef, toplumsal birliğimize ve kardeşliğimize zarar vermektir. Vatandaşlarımızdan sükunetlerini korumalarını ve tahriklere kapılmamalarını önemle rica ediyoruz." - ANKARA