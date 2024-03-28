Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, esnaf ziyaretinde vatandaşa yumruk attı - Son Dakika
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Politika

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, esnaf ziyaretinde vatandaşa yumruk attı

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Serik Belediye Başkanı ve BBP Başkan Adayı Enver Aputkan, Memduh Bey Caddesi'nde esnaf ziyareti yaparken emekli esnaf Muhammet Büyükkaya ile tartıştı. Tartışma sırasında Aputkan, Büyükkaya'nın yüzüne yumruk atarak saldırdı. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

28.03.2024 17:16  Güncelleme: 17:19
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Serik Belediye Başkanı ve BBP Başkan Adayı Enver Aputkan, 70 yaşındaki bir vatandaşa yumruk attı.

KIZINI İŞTEN ÇIKARDIĞI İÇİN OY VERMEYECEĞİ SÖYLEDİ

Aputkan, ilçenin Memduh Bey Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptığı sırada emekli esnaf Muhammet Büyükkaya (70) ile karşılaştı. Büyükkaya, iddiaya göre kızını haksız yere işten çıkardığı gerekçesiyle Enver Aputkan'a oy vermeyeceğini söyleyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine tartışma yaşandı.

BBP'li başkandan vatandaşa yumruk

VATANDAŞIN YÜZÜNE YUMRUK ATTI

Çevredekiler araya girip, Enver Aputkan'ı sakinleştirmeye çalıştı. Ancak bu sırada Aputkan, Muhammet Büyükkaya'nın yüzüne yumruk atarak, tartakladı. Vatandaşlar araya girerek tarafları ayırdı.

O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, kendisine oy vermeyeceğini söyleyen vatandaşa yumruk attı
Serik Belediye Başkanı ve BBP Başkan Adayı Enver Aputkan
BBP'li başkandan vatandaşa yumruk
BBP'li başkandan vatandaşa yumruk
Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, esnaf ziyaretinde vatandaşa yumruk attı
Kaynak: DHA

Antalya, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, esnaf ziyaretinde vatandaşa yumruk attı - Son Dakika

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