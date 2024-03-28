Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, esnaf ziyaretinde vatandaşa yumruk attı

Serik Belediye Başkanı ve BBP Başkan Adayı Enver Aputkan, 70 yaşındaki bir vatandaşa yumruk attı.
Aputkan, ilçenin Memduh Bey Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptığı sırada emekli esnaf Muhammet Büyükkaya (70) ile karşılaştı. Büyükkaya, iddiaya göre kızını haksız yere işten çıkardığı gerekçesiyle Enver Aputkan'a oy vermeyeceğini söyleyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine tartışma yaşandı.
Çevredekiler araya girip, Enver Aputkan'ı sakinleştirmeye çalıştı. Ancak bu sırada Aputkan, Muhammet Büyükkaya'nın yüzüne yumruk atarak, tartakladı. Vatandaşlar araya girerek tarafları ayırdı.
O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Antalya'nın önümüzdeki dönemde yeni toplu iş yerleriyle tanışacağını söyledi. Tütüncü, esnaflarla yaptığı görüşmelerde, pek çok sektörün toplu iş yerleri içerisinde faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti. Antalya'nın ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Tütüncü, yeni sanayi siteleri, esnaf siteleri ve toplu iş yerlerinin önemine dikkat çekti. Tütüncü, Antalya'nın ekonomisine can veren, fırsatlar sunan bir belediye ile karşılaşacaklarını söyledi.
20. Dönem DYP Milletvekili Osman Çilsal'ın annesi Rakiye Çilsal, 90 yaşında hayatını kaybetti. Cenaze namazı Hulusi Akar Cami'nde kılındı ve birçok siyasi isim katıldı. Çilsal'ın cenazesi eski mezarlığa defnedildi.
İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Şişli'de düzenlenen 'İstanbul İçin Hızlı ve Sağlam Adımlar' lansmanında ilk 6 ay ve 1 yıllık acil eylem planını detaylı bir şekilde anlattı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem kuşağında yer alan Türkiye'de şehirlerin depreme dirençli şekilde inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Özhaseki, depremlerin son 100 yılda 130 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu belirtti. Bakan, şehirlerin merkezlerini ve altyapılarını güçlendirdiklerini ve depremzede vatandaşların evlerine oturuncaya kadar yanlarında olacaklarını ifade etti.
Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin açıklama yaparak, AK Parti'nin zorlandığı yerlerde adaylarını geri çekme kararı aldıklarını belirtti.
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, mahya ile Gazze'deki direnişe destek verdiğini açıkladı. Çorum, Türkiye'de ilk kez mahya ile Gazze'ye destek veren bir il oldu.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Trabzon Beşikdüzü mitinginde yaptığı konuşmada, emeklilere para verilemediği söylemlerine karşılık olarak, emeklinin parasını devletin değil, vatandaşların verdiğini belirtti. Baş, toplumun zenginleşmesini ve refah içinde yaşamasını istediklerini vurguladı.
Kars'ta Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat'ın başkanlığında yapılan Seçim Güvenliği Toplantısı'nda, 31 Mart günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için alınacak tedbirler ve kurumlar arası koordinasyon konuları görüşüldü.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, otobüsle şehir turu yaparak vatandaşlara seslendi. Kurum, vatandaşlara hitaben konuşma yaparak İstanbul için çalışacaklarını ve 1 Nisan'da İstanbul'un yeniden dirilişinin başlayacağını belirtti.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada, CHP Parti Meclisi üyesi Turgay Özcan'ın savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Özcan, şüpheli Serkan Çebi'nin dostu olduğunu ve bağışların bir kısmına makbuz kesildiğini ancak hangi bağış karşılığında, kime ne kadar bağış makbuzu verildiğini bilmediğini belirtti. Ayrıca, kendisinin bağışı parti adına aldığı için bu bağışlara karşılık makbuz verilip verilmemesi gerektiğini bilmediğini öne sürdü.
Bitlis'in Hizan ilçesinde Kaymakam Nurhalil Özçelik Başkanlığında düzenlenen 'İlçe Seçim Güvenliği Toplantısı'nda, seçim süresince güvenlik tedbirlerinin alınacağı belirtildi. Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, İlçe Emniyet Müdürü İlker Çınar ve kurum amirleri katıldı.
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