Arapgir'de Bilim Fuarı - Son Dakika
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Arapgir'de Bilim Fuarı

03.06.2022 11:18
Arapgir'de Bilim Fuarı

Bilim Fuar açılışlarına katılan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, öğrencilerin sergilediği projelerin çok önemli olduğunu söyledi.

Bilim Fuar açılışlarına katılan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, öğrencilerin sergilediği projelerin çok önemli olduğunu söyledi.

Arapgir Kerem Aydınlar Fen Lisesi ile Hacı Sadık Polat Ortaokulu tarafından düzenlenen Bilim Fuarı açılışlarına katılan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, fuarlarda sergilenen projeleri inceleyerek öğrencilerden bilgi aldı.

Bilim Fuarlarının önemine değinen Başkan Cömertoğlu, öğrenciler tarafından geliştirilen projelerinin önemsediklerini kaydederek açılışların hayırlı olması temennisinde bulundu. - MALATYA

Arapgir'de Bilim Fuarı
Arapgir'de Bilim Fuarı
Arapgir'de Bilim Fuarı
Arapgir'de Bilim Fuarı

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Kaynak: İHA

Haluk Cömertoğlu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Arapgir'de Bilim Fuarı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arapgir'de Bilim Fuarı - Son Dakika
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