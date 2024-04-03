Artvin Belediye Başkanlığı'na CHP'li Bilgehan Erdem seçildi - Son Dakika
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Politika

Artvin Belediye Başkanlığı'na CHP'li Bilgehan Erdem seçildi

Artvin Belediye Başkanlığı\'na CHP\'li Bilgehan Erdem seçildi

Artvin Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP'li Bilgehan Erdem, devir teslim töreniyle görevi eski CHP'li Belediye Başkanı İYİ Parti adayı Demirhan Elçin'den devraldı. Mazbatasını alan Erdem, 'Siyasi rozetimi takmadım. Herkesin belediye başkanı olacağım' dedi.

03.04.2024 16:50  Güncelleme: 16:54
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Artvin Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP'li Bilgehan Erdem, devir teslim töreniyle görevi eski CHP'li Belediye Başkanı İYİ Parti adayı Demirhan Elçin'den devraldı. Mazbatasını alan Erdem, "Siyasi rozetimi takmadım. Herkesin belediye başkanı olacağım" dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP'nin aday göstermesiyle Artvin Belediye Başkanı seçilen ve mazbatasını alan Bilgehan Erdem, geçtiğimiz dönem görev yapan Demirhan Elçin'den başkanlık görevini teslim aldı.

CHP'li Bilgehan Erdem yaptığı açıklamada "Bize oy versin vermesin herkese başkanlığımız hayırlı uğurlu olsun. Biz buraya gelirken sevgi dilinin hakim olması gerektiğini söyledik. Artvin ve insanları çok sevdiğimizi söyledik. Bunu siyaset yaptığımız için değil, hayata böyle baktığımız için söyledik. Biz bunun için size hizmet etmek için buradayız. Siyasi rozetim yok, hiçbir rozet takmadım. Ben herkesin belediye başkanı olacağım" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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