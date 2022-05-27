Bakan Kurum: (Atatürk Havalimanı'nda yapılacak Millet Bahçesi) "Doğu-batı pistleri acil durumlarda hizmet verecek. - Son Dakika
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Bakan Kurum: (Atatürk Havalimanı'nda yapılacak Millet Bahçesi) "Doğu-batı pistleri acil durumlarda hizmet verecek.

27.05.2022 12:21

Bakan Kurum: (Atatürk Havalimanı'nda yapılacak Millet Bahçesi) "Doğu-batı pistleri acil durumlarda hizmet verecek.

Bakan Kurum: ( Atatürk Havalimanı'nda yapılacak Millet Bahçesi) "Doğu-batı pistleri acil durumlarda hizmet verecek. Bu alanı kesinlikle konuta ve imara açmıyoruz"

İSTANBUL - Atatürk Havalimanı'nda yapılacak Millet Bahçesi'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Doğu-batı pistleri acil durumlarda hizmet verecek. Bu alanı kesinlikle konuta ve imara açmıyoruz" dedi.

Bakan Kurum: (Atatürk Havalimanı'nda yapılacak Millet Bahçesi) Doğu-batı pistleri acil durumlarda hizmet verecek.
Bakan Kurum: (Atatürk Havalimanı'nda yapılacak Millet Bahçesi) Doğu-batı pistleri acil durumlarda hizmet verecek.
Bakan Kurum: (Atatürk Havalimanı'nda yapılacak Millet Bahçesi) Doğu-batı pistleri acil durumlarda hizmet verecek.
Bakan Kurum: (Atatürk Havalimanı'nda yapılacak Millet Bahçesi) Doğu-batı pistleri acil durumlarda hizmet verecek.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kurum: (Atatürk Havalimanı'nda yapılacak Millet Bahçesi) 'Doğu-batı pistleri acil durumlarda hizmet verecek. - Son Dakika


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