Avusturya'da Hükümet Görüşmeleri Çöktü

Politika

Avusturya'da hükümeti kurma görüşmeleri, liberal Neos partisinin müzakerelerden çekilmesiyle çöktü.

Avusturya'da 29 Eylül 2024'te yapılan genel seçimlerin ardından hükümet kurulamadı. Başbakan Karl Nehammer'ın partisi muhafazakar Avusturya Halk Partisi (ÖVP), merkez sol Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) ve liberal Neos partisi arasında yürütülen koalisyon görüşmeleri çıkmaza girdi. Neos lideri Beate Meinl-Reisinger, Başbakan Nehammer, Sosyal Demokrat lider Andreas Babler ve Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'e partisinin yeni bir hükümet kurma görüşmelerine "devam etmeyeceğini" bildirdi. Meinl-Reisinger, "temel reformlar" konusunda ilerleme kaydedilemediğini, anlaşma sağlanamadığını ifade etti.

Sandıktan aşırı sağ birinci çıkmıştı

Avusturya'da 29 Eylül'de gerçekleştirilen genel seçimlerde aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) tarihi bir zafer elde ederek sandıktan ilk kez birinci çıkmıştı. Başbakan Karl Nehammer'ın partisi Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ikinci, Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) üçüncü, Neos dördüncü, Yeşiller ise beşinci sırada yer almıştı. Parlamentoda güç sahibi olan partiler, aşırı sağcı FPÖ ile koalisyon içerisinde yer almak istememişti. Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Ekim ayında hükümet kurma görevini muhafazakar Başbakan Karl Nehammer'e vermişti. Nehammer, Sosyal Demokratlar ve liberal Neos partisiyle koalisyon hükümeti kurmaya çalışıyordu. - VİYANA