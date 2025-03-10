Bahçeli'den DEM Parti'ye Çağrı

MHP Lideri Bahçeli: " DEM Parti'nin de bu gelişmeler karşısında duruşunu ve tutumunu netleştirmesinde yarar vardır. CHP veya diğer partilerle temaslarında 27 Şubat İmralı çağrısını mı konuşacaklar, yoksa etnik ve mezhebi hassasiyetleri tahrip edici adım ve arayış halinde olan partilerin fason ve fosilleşmiş ezberlerini dinleyip ortak mı olacaklar? PKK'nın kurucu önderi tarafından hazırlanan "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı"nın gereğini mi ifa edecekler ya da Suriye bahanesiyle Türkiye'nin iç kargaşa ve karışıklığa düşmesini projelendiren çürümüş siyasi zihniyetlere aracılık mı yapacaklar? DEM Parti'nin bu çerçevede kararını billurlaştırması acil bir ihtiyaçtır." - ANKARA