Bahçeli'den Devlet Vurgusu

Politika

MHP Lider Bahçeli: "Devletin ülkesi ve milleti olmaz diyenlere sesleniyorum. Bu iddianın teknik, akademik, fikri, siyasi ve hukuki hiçbir bağlayıcılığı ve ikna edici yönü bulunmamaktadır. Devletin ülkesi vardır. O da Türk vatanıdır. Devletin milleti vardır. O da Türk milletidir. Devlet ülkesel bir birliktir." - ANKARA