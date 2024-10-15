MHP Lider Bahçeli: "Devletin ülkesi ve milleti olmaz diyenlere sesleniyorum. Bu iddianın teknik, akademik, fikri, siyasi ve hukuki hiçbir bağlayıcılığı ve ikna edici yönü bulunmamaktadır. Devletin ülkesi vardır. O da Türk vatanıdır. Devletin milleti vardır. O da Türk milletidir. Devlet ülkesel bir birliktir." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Bahçeli'den Devlet Vurgusu - Son Dakika
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