Bahçeli'den Mevlit Kandili Mesajı - Son Dakika
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Politika

Bahçeli'den Mevlit Kandili Mesajı

Bahçeli\'den Mevlit Kandili Mesajı

Bahçeli, Mevlit Kandili'nde bireysel ve toplumsal şiddete karşı sorumluluk çağrısı yaptı.

14.09.2024 15:41
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mevlit Kandili mesajında, "Bireysel ve toplumsal şiddetin dalga boyundaki yükselişi karşısında herkesin sorumluluk duygusuyla harekete geçmesi mutlak bir zorunluluk haline gelmiştir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mevlit Kandili nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Bahçeli, "Bu gece Efendimiz Resulullah'ın yeryüzüne ilahi rahmet müjdesiyle teşrifinin 1453'üncü yıl dönümüdür. İstikameti kaybolmuş, istikrarı mahvolmuş, iradesi mefluç olmuş insanlık alemi, kutlu doğum mucibince belini doğrultmuş, nihayet güzel ahlakın sıcaklığı, merhamet ve muhabbet çağrısının aydınlığı, kademe kademe dünyayı tesiri altına almıştır. Son zamanlarda yaşanan, hamiyet ve haysiyet sahibi her insanımızı derinden yaralayan müessif hadiselerin birbirine eklemlenerek cereyan etmesi manevi arınmaya, saflarımızı daha da sıkı tutmaya çok ihtiyacımız olduğunun hiç şüphesiz kanıt ve karinesidir. Bireysel ve toplumsal şiddetin dalga boyundaki yükselişi karşısında herkesin sorumluluk duygusuyla harekete geçmesi mutlak bir zorunluluk haline gelmiştir. Allah'tan korkan, kuldan utanan, birbirinin hakkına saygı duyan, milli ve manevi ortak değerler paydasında buluşan, Sevgili Peygamberimizin ahlakıyla donanan, empati yapabilen, büyüğe hürmet, küçüğe sevgi gösteren müessir tavır, tutum ve davranış kalıbını genele teşmil etmek yegane görevimiz olmalıdır" ifadelerini kullandı.

'BU GECENİN BİR DÖNÜM NOKTASI OLMASINI DİLİYORUM'

Mevlit Kandili'nin Türk-İslam alemine hayırlar getirmesini temenni eden Bahçeli, "Kız çocuklarının diri diri gömüldüğü cahiliye döneminin kaos ve karanlığını tevhid inancının meşalesiyle berhava eden, aklın ve adaletin bayraktarlığıyla kalpleri fetheden Resulullah'ı hakkıyla tanımak, hayatımıza nakledip ruhumuza nakşetmek başlıca ümit ve temennimdir. Mevlit Kandili münasebetiyle, yöresi ve kökeni ne olursa olsun tüm vatandaşlarımıza, aziz milletimize, Türk-İslam alemine kardeşçe, huzur içinde, bir ve beraberce bir ömür geçirmelerini niyaz ediyor, bahusus en iyi dileklerimi sunuyorum. Her manada derlenip toparlanmak için bu mümtaz gecenin bir fırsat, bir nimet, bir dönüm noktası olmasını diliyor, Kandilimiz mübarek olsun diyorum. Cenabıallah yar ve yardımcımız olsun inşallah" dedi.

Kaynak: DHA

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