Bahçeli'den Terörle Mücadele Mesajı

Politika

MHP Lideri Bahçeli: "Ağırlaştırılmış müebbete çarptırılan terörist başı, terörün bittiğini söyleyecekse haydi DEM grubuna gelsin söylesin, umut hakkından da istifade etsin. Teklifimde ısrarlıyım, sözümün arkasındayım."

"Unutmasınlar ki en büyük gücümüz çelik gibi sağlam milli birliğimizdir. Bu birliği yıkmaya çalışanların sonu da yalnızca mezarlıktır"

"Çekildiğimiz tüm coğrafyalar çatışma ve çalkantılarla boğuşurken içimizi karıştırmaya, milli birliğimizi karartmaya niyet eden iç ve dış ihanetin çıban başlarını nasıl yok sayalım?"