Bahçeli: Devlet Milletin Bütünüdür

Politika

MHP Lideri Bahçeli: "Türk devlet felsefesine hangi açıdan bakarsa bakalım. Devlet millettir, millet de devlettir. Devlet milleti ve ülkesiyle bir ve bütündür. İkisini birbirinden ayırmak zaman zaman da çatıştırmak fahiş bir yanlış olmanın yanı sıra devlet umurunu ve onurunu hazmedemeyen demokrat yobazların handikap ve hüsranıdır." - ANKARA