Bahçeli: Manevi Değerler Güçlendirilmeli - Son Dakika
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Politika

Bahçeli: Manevi Değerler Güçlendirilmeli

Devlet Bahçeli, şiddetin artışına dikkat çekerek manevi değerlerin güçlendirilmesini istedi.

14.09.2024 15:41
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mevlit Kandili vesilesiyle yayımladığı mesajında, toplumsal şiddetin artışı karşısında manevi değerlerin güçlendirilmesi gerektiğini vurgu yaparak, "Sorumluluk duygusuyla harekete geçmek zorundayız" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mevlit Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bahçeli, İslam dünyasının bu kutsal gününü tebrik ederken, manevi değerlerin güçlendirilmesi ve toplumsal sorumluluğun artırılması gerektiğini vurguladı.

Bahçeli, mesajında son dönemlerde artan bireysel ve toplumsal şiddetin dikkat çekici boyutlara ulaştığını belirterek, "Son zamanlarda yaşanan, her insanımızı derinden yaralayan olayların ardı ardına gelmesi, manevi arınmaya ve birlik içinde hareket etmeye ne kadar ihtiyaç duyduğumuzun bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

"Sorumluluk duygusuyla hareket edilmeli"

Bireysel ve toplumsal şiddetin dalga boyundaki yükseliş karşısında herkesin sorumluluk duygusuyla harekete geçmesi gerektiğini dile getiren Bahçeli, "Allah'tan korkan, kuldan utanan, birbirinin hakkına saygı duyan, milli ve manevi ortak değerler paydasında buluşan, Sevgili Peygamberimizin ahlakıyla donanan, empati yapabilen, büyüğe hürmet, küçüğe sevgi gösteren müessir tavır, tutum ve davranış kalıbını genele teşmil etmek yegane görevimiz olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kız çocuklarının diri diri gömüldüğü cahiliye döneminin kaos ve karanlığını tevhid inancının meşalesiyle berhava eden, aklın ve adaletin bayraktarlığıyla kalpleri fetheden Resülullah'ı hakkıyla tanımak, hayatımıza nakledip ruhumuza nakşetmek başlıca ümit ve temennimdir. Mevlit Kandili münasebetiyle, yöresi ve kökeni ne olursa olsun tüm vatandaşlarımıza, aziz milletimize, Türk-İslam alemine kardeşçe, huzur içinde, bir ve beraberce bir ömür geçirmelerini niyaz ediyor, bahusus en iyi dileklerimi sunuyorum. Her manada derlenip toparlanmak için bu mümtaz gecenin bir fırsat, bir nimet, bir dönüm noktası olmasını diliyor, Kandilimiz mübarek olsun diyorum. Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bahçeli: Manevi Değerler Güçlendirilmeli - Son Dakika

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