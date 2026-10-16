Bahçeli'nin 300 konuşması incelendi, 'önce ülkem' ilkesi 2000'e dayanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bahçeli'nin 300 konuşması incelendi, 'önce ülkem' ilkesi 2000'e dayanıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bahçeli\'nin 300 konuşması incelendi, \'önce ülkem\' ilkesi 2000\'e dayanıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Ali Taş, Bahçeli'nin 2000-2025'teki yaklaşık 300 konuşmasını incelediği makalesini uluslararası dergide yayımladı. Çalışmaya göre 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' ilkesi ilk kez 19 Haziran 2000'de açıklandı ve zor kararlarda yol gösterdi.

İZMİR Bakırçay Üniversitesinden Prof. Dr. Ali Taş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2000-2025 yılları arasında yaptığı yaklaşık 300 konuşmayı inceledi. Uluslararası hakemli dergi 'Journal of Political Ideologies'de yayımlanan çalışmada Prof. Dr. Taş, Bahçeli'nin farklı dönemlerde aldığı kararların 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' ilkesine dayandığını vurguladı.

İzmir Bakırçay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Prof. Dr. Ali Taş'ın, 'İlkesel tutarlılık mı, fırsatçı dönüşüm mü? Devlet Bahçeli siyasetinde hegemonik eklemlenme ve siyasal söylem, 2000-2025' başlıklı makalesi, uluslararası hakemli dergi Journal of Political Ideologies'de yayımlandı. Taş, MHP'nin resmi arşivinde yer alan 2000-2025 dönemine ait TBMM grup toplantısı konuşmalarının tamamını, basın toplantıları ve resmi açıklamalarla birlikte tek tek inceledi.

'ÖNCE ÜLKEM' 2000 YILINDA ORTAYA KONULDU'

Çalışmanın merkezinde, Bahçeli'nin sık dile getirdiği, 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' ilkesi yer aldı. Çalışmaya göre; bu ilke ilk kez 19 Haziran 2000'de, Bahçeli'nin DSP-MHP-ANAP koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcısı olduğu dönemde, partinin temel felsefesi olarak kamuoyuna açıklandı. Bu sözün 2016'dan sonra kurulan ittifakı açıklamak için sonradan ortaya atıldığına ilişkin yorumların doğru olmadığı belirtildi. Taş çalışmasında, "Bu ilke, ittifaktan 16 yıl önce de vardı ve o günden bu yana Bahçeli'nin en zor kararlarında yol gösterici oldu. Bu ilkeye gündelik politika konuşmalarında değil, Türkiye'nin ve partinin önemli bir yol ayrımına geldiği anlarda başvuruyor. Bu söz bir alışkanlık ya da süslü bir kapanış cümlesi değil. Bahçeli onu, partisi için bedeli olan kararlar alacağı anlarda kullanıyor. Yani bu ilke bir slogan olmanın ötesinde, karar anında başvurulan bir ölçü" ifadeleri kullanıldı.

'2007'DE ÜLKE MENFAATİNE ÖNCELİK VERDİ'

Taş, ilkenin samimiyetini gösteren en önemli örneğin 2007 olduğunu kaydetti. Taş, 2007'de CHP öncülüğündeki boykot nedeniyle Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı seçilmesinin engellendiğini ve erken seçimin ardından 71 milletvekiliyle Meclis'e dönen MHP'nin kendi tabanının bir kısmının itirazına rağmen boykota katılmadığını ve cumhurbaşkanlığı seçiminin önünü açtığını belirtti. Bu kararın partiye seçim açısından bir kazanç sağlamadığına dikkat çeken Prof. Dr. Taş, "Eğer Bahçeli yalnızca hesap yapan bir siyasetçi olsaydı, 2007'de boykota katılmak onun için çok daha kolay ve kazançlı olurdu. Ama o, Meclis'in işleyişini ülke için daha önemli gördü" değerlendirmesini yaptı.

'HER SEFERİNDE AYNI PUSULAYI İZLEDİ'

Çalışmada 15 Temmuz 2016 darbe girişimi de dönüm noktası olarak ele alındı. Prof. Dr. Taş, Bahçeli'nin 29 Ağustos 2016'daki, 'Görüşlerimiz ayrı da olsa hükümet Türkiye Cumhuriyeti'nindir. ve de desteğimiz sürecektir' sözleriyle hükümete desteğini açıklamasına ilişkin, "15 Temmuz'un ardından Bahçeli parti çıkarını değil, devletin ve milletin bekasını öne aldı. 2017 referandumunda ve 2018'de kurulan Cumhur İttifakı'nda da aynı ilkeye başvurdu. Bu kararların hepsinin partisi için bir bedeli vardı ama o her seferinde aynı pusulayı izledi" dedi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE DE AYNI ÇİZGİNİN DEVAMI'

Makalede, Bahçeli'nin 2024'te başlattığı ve 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırılan süreç de incelendi. Bahçeli'nin 5 Kasım 2024'teki grup toplantısında kullandığı 'Kürtlerle kucaklaşma asıldır, terörle mücadele esastır' ifadesini hatırlatan Prof. Dr. Taş, "Bu süreç ilk bakışta pek çok kişiyi şaşırttı. Ancak konuşmalara baktığımızda bunun bir çizgi değişikliği olmadığını görüyoruz. Amaç, milletin birliğini güçlendirmek ve terörü bu ülkenin gündeminden çıkarmak. Bu da yine 'önce ülkem ve milletim' ilkesinin bir gereği" değerlendirmesinde bulundu. Taş, Bahçeli'nin 14 Ocak 2025'teki 'Biz hala olduğumuz yerdeyiz. 56 yıldır ne diyorsak oyuz' sözlerinin de bu sürekliliği açıkça ortaya koyduğunu çalışmasında ifade etti.

'TEMEL ÖLÇÜ MİLLETİN BÜTÜNLÜĞÜ VE BEKASI'

Prof. Dr. Taş, "Popülist siyaset toplumu 'halk' ve 'seçkinler' diye ikiye ayırır. Bahçeli'nin siyasetinde ise böyle bir ayrım yok. Onun için temel ölçü milletin bütünlüğü ve bekası. Tehdidi milletin içinde değil, dışında görüyor. Bahçeli'nin farklı dönemlerde farklı partilerle iş birliği yapabilmesinin sırrı da burada yatıyor" değerlendirmesinde bulundu.

'TUTARLILIK İLKEDE, ESNEKLİ KOŞULLARDA'

Taş, çalışmanın amacı ve sonucuna ilişkin, "Bahçeli'nin siyasetine dışarıdan bakan pek çok kişi, onun farklı dönemlerde birbirinden çok farklı kararlar aldığını düşünüyor. Ben bu kararların arkasında bir mantık olup olmadığını, varsa bunun ne olduğunu bilimsel yöntemlerle ortaya koymak istedim.

Dışarıdan bakıldığında farklı yönlere gidiyormuş gibi görünen bir siyaset, içeriden bakıldığında son derece tutarlı. Çünkü değişmeyen şey ilkenin kendisi; değişen, ülkenin o gün neye ihtiyaç duyduğu. Bahçeli'nin siyasetinde tutarlılık ilkede, esneklik ise koşullarda. Bu çalışma, bir siyasetçinin ilkeli ya da tutarlı olmasının ne anlama geldiğini yeniden düşünmemiz gerektiğini gösteriyor" dedi.

Kaynak: DHA
PolitikaAli TaşGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

84 yıllık rekorun ardından İstanbul’a bir uyarı daha 84 yıllık rekorun ardından İstanbul'a bir uyarı daha
Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı Dosyada Murat Ağırel de şüpheli Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli
Altında rüzgar tersine döndü Altında rüzgar tersine döndü
İsmail Kartal’ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı İsmail Kartal'ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı
Bolu’da Yedigöller Milli Parkı’na mevsimin ilk karı düştü, park yolunda kısa sürdü Bolu'da Yedigöller Milli Parkı'na mevsimin ilk karı düştü, park yolunda kısa sürdü
Sarıyer’de sel sularına kapılan otomobilde yürek yakan detay Anahtar kontakta, eşyaları araçta ama... Sarıyer'de sel sularına kapılan otomobilde yürek yakan detay! Anahtar kontakta, eşyaları araçta ama...
ABD’li Yahudi profesör sinsi planı ifşa etti: Sırada Türkiye var ABD'li Yahudi profesör sinsi planı ifşa etti: Sırada Türkiye var
Fenerbahçe’de soyunma odası karıştı İsmail Kartal ile 4 yıldız arasında kriz iddiası Fenerbahçe'de soyunma odası karıştı! İsmail Kartal ile 4 yıldız arasında kriz iddiası
Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül’den ilk açıklama Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama
Nereden nereye Üniversite okumak için Türkiye’ye geldi, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı Nereden nereye! Üniversite okumak için Türkiye'ye geldi, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
Sel bölgesinde Bakan Kurum’u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir. Sel bölgesinde Bakan Kurum'u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir.
14:19
16 yaşındaki Türk pilot Ferrari’de
16 yaşındaki Türk pilot Ferrari'de!
14:07
Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu
Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
14:03
Muhammed Salah’ın ablasına teklif yağıyor Türk yatırımcılar sıraya girdi
Muhammed Salah'ın ablasına teklif yağıyor! Türk yatırımcılar sıraya girdi
13:53
Dündar Ziya Gültekin son yolculuğuna uğurlanıyor
Dündar Ziya Gültekin son yolculuğuna uğurlanıyor
13:45
Aziz Yıldırım’a 4. kez ret Mahkemeden bir de soruşturma kararı
Aziz Yıldırım'a 4. kez ret! Mahkemeden bir de soruşturma kararı
13:32
İstanbul’u sarsan sel faciası göz göre göre gelmiş Binaların altından dere akıyor
İstanbul'u sarsan sel faciası göz göre göre gelmiş! Binaların altından dere akıyor
12:40
Son üç seçimi bilen şirketin anketi Görenler tabloya bir daha bakıyor
Son üç seçimi bilen şirketin anketi! Görenler tabloya bir daha bakıyor
12:28
İstanbul’da 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu, selde can kaybı 4’e yükseldi
İstanbul'da 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu, selde can kaybı 4'e yükseldi
12:11
Zam oranı sızdı İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Zam oranı sızdı! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
12:09
Fenerbahçe’de ortalığı karıştıran iddia Eğer doğruysa Aziz Başkan baba-oğul ikisini birden yollar
Fenerbahçe'de ortalığı karıştıran iddia! Eğer doğruysa Aziz Başkan baba-oğul ikisini birden yollar
11:51
Sel bölgesinde Bakan Kurum’u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir.
Sel bölgesinde Bakan Kurum'u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 14:27:35. #7.13#
SON DAKİKA: Bahçeli'nin 300 konuşması incelendi, 'önce ülkem' ilkesi 2000'e dayanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei