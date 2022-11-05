MHP lideri Bahçeli'nin "Ocak dışısın" dediği isim, cezaevinden davul zurnayla tahliye edildi

Eski MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, yargılandığı davada beraat kararının ardından tahliye edildi. Diyarbakır 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmada tutuklu sanık Kayaalp ve avukatı hazır bulundu.

BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın cezalandırılması yönünde görüş bildirdi. Kayaalp, üzerine isnat edilen "cinsel istismar" suçlamasını reddederek, beraati yönünde karar verilmesini talep etti. Mahkeme, Kayaalp'in beraatine karar verdi.

DAVUL ZURNAYLA KARŞILANDI

Diyarbakır Kampüs Ceza İnfaz Kurumları önünde yakınları tarafından davul zurna ile karşılanan Kayaalp, açıklamada bulundu. Kayaalp için cezaevi çıkışında "Dik dur eğilme" şeklinde sloganlar atılması dikkat çekti. Yaklaşık 5 yıl Diyarbakır'da İl Başkanlığı yaptığını hatırlatan Kayaalp, yanında bulunan insanlarla beraber olduğunu söyledi.

"FETÖ'CÜLERİN İMANINI GEVRETTİK, BEDEL ÖDETTİLER"

5 yıl Diyarbakır'da destan yazdıklarını ifade eden Kayaalp, "Bölücülerin, FETÖ'cülerin imanını gevrettik. Bunun da bedelini bize ağır bir şekilde ödettiler. Adalet yerini buldu. Daha sorulacak bir hesap var. Bu komplonun arkasındaki isimleri tek tek biliyoruz. Bu komplo kurulurken nasıl planlandığı, niçin şahsım itibarsızlaştırılmak istendiği, kimler kurtarılmaya çalışıldığı hepsini biliyoruz" dedi.

"BİRKAÇ GÜN SONRA KOMPLO KURAN İSİMLERİ AÇIKLAYACAĞIM"

"Milliyetçi camiayı Diyarbakır'da bitirmek için bu komployu kurdular" diyen Kayaalp, "Diyarbakır'da elde ettiğimiz başarıları yok etmek için bunu yaptılar. Bugün bunu kısa bir açıklama olarak yerine getirdim. Ama birkaç gün sonra isimler açıklayacağımız, kimler komplonun neresindeydi hepsini geniş bir şekilde açıklayacağız. Türkiye Cumhuriyetinde adalettin olduğuna herkes bir kere daha şahitlik etti" ifadelerinde bulundu.

MHP'Lİ YALÇIN: KOL KIRILIR YEN İÇİNDE KALIR MANTIĞINDA OLMADIK

Olayın ortaya çıkmasının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "MHP Diyarbakır il teşkilatımız görülen lüzum üzerine parti tüzüğümüzün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiş, il başkanlığımız kapatılmıştır" açıklamasını yapmıştı.

Yalçın ayrıca, "Hadise çok hassastı. İddialar çok ciddiydi. Yine de temkinli yaklaşmalı, neyin ne olduğuna iyi bakmalıydık. O sebeple adaletten ayrılmamak için kılı kırk yardık. Biz MHP olarak hiçbir zaman kol kırılır yen içinde kalır mantığı içinde olmadık, içimizden biri de olsa hiçbir şeyin üzerini örtmeyiz." demişti.