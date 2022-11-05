MHP lideri Bahçeli'nin "Ocak dışısın" dediği isim, cezaevinden davul zurnayla tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi

MHP lideri Bahçeli'nin "Ocak dışısın" dediği isim, cezaevinden davul zurnayla tahliye edildi

05.11.2022 15:33

Eski MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti. Cezaevinden çıkan Kayaalp kalabalık bir grup tarafından davul zurna ve "Dik dur eğilme" sloganları ile karşılandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olayın ortaya çıkmasından sonra Diyarbakır İl Başkanlığını feshetmişti.

Eski MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, yargılandığı davada beraat kararının ardından tahliye edildi. Diyarbakır 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmada tutuklu sanık Kayaalp ve avukatı hazır bulundu.

BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın cezalandırılması yönünde görüş bildirdi. Kayaalp, üzerine isnat edilen "cinsel istismar" suçlamasını reddederek, beraati yönünde karar verilmesini talep etti. Mahkeme, Kayaalp'in beraatine karar verdi.

DAVUL ZURNAYLA KARŞILANDI

Diyarbakır Kampüs Ceza İnfaz Kurumları önünde yakınları tarafından davul zurna ile karşılanan Kayaalp, açıklamada bulundu. Kayaalp için cezaevi çıkışında "Dik dur eğilme" şeklinde sloganlar atılması dikkat çekti. Yaklaşık 5 yıl Diyarbakır'da İl Başkanlığı yaptığını hatırlatan Kayaalp, yanında bulunan insanlarla beraber olduğunu söyledi.

Bahçeli'nin 'Ocak dışısın' dediği isim, cezaevinden davul zurnayla tahliye edildi

"FETÖ'CÜLERİN İMANINI GEVRETTİK, BEDEL ÖDETTİLER"

5 yıl Diyarbakır'da destan yazdıklarını ifade eden Kayaalp, "Bölücülerin, FETÖ'cülerin imanını gevrettik. Bunun da bedelini bize ağır bir şekilde ödettiler. Adalet yerini buldu. Daha sorulacak bir hesap var. Bu komplonun arkasındaki isimleri tek tek biliyoruz. Bu komplo kurulurken nasıl planlandığı, niçin şahsım itibarsızlaştırılmak istendiği, kimler kurtarılmaya çalışıldığı hepsini biliyoruz" dedi.

Bahçeli'nin 'Ocak dışısın' dediği isim, cezaevinden davul zurnayla tahliye edildi

"BİRKAÇ GÜN SONRA KOMPLO KURAN İSİMLERİ AÇIKLAYACAĞIM"

"Milliyetçi camiayı Diyarbakır'da bitirmek için bu komployu kurdular" diyen Kayaalp, "Diyarbakır'da elde ettiğimiz başarıları yok etmek için bunu yaptılar. Bugün bunu kısa bir açıklama olarak yerine getirdim. Ama birkaç gün sonra isimler açıklayacağımız, kimler komplonun neresindeydi hepsini geniş bir şekilde açıklayacağız. Türkiye Cumhuriyetinde adalettin olduğuna herkes bir kere daha şahitlik etti" ifadelerinde bulundu.

MHP'Lİ YALÇIN: KOL KIRILIR YEN İÇİNDE KALIR MANTIĞINDA OLMADIK

Olayın ortaya çıkmasının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "MHP Diyarbakır il teşkilatımız görülen lüzum üzerine parti tüzüğümüzün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiş, il başkanlığımız kapatılmıştır" açıklamasını yapmıştı.

Yalçın ayrıca, "Hadise çok hassastı. İddialar çok ciddiydi. Yine de temkinli yaklaşmalı, neyin ne olduğuna iyi bakmalıydık. O sebeple adaletten ayrılmamak için kılı kırk yardık. Biz MHP olarak hiçbir zaman kol kırılır yen içinde kalır mantığı içinde olmadık, içimizden biri de olsa hiçbir şeyin üzerini örtmeyiz." demişti.

YORUMLAR
500

Devlet Bahçeli, MHP, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP lideri Bahçeli'nin 'Ocak dışısın' dediği isim, cezaevinden davul zurnayla tahliye edildi - Son Dakika


Son Dakika
15:28 Icardi'nin yaptığı imaj değişikliğini gören Galatasaray taraftarı şakaları peş peşe sıraladı: Eyvah 0 gol 0 asist saçı
15:21 MHP lideri Bahçeli'nin "Ocak dışısın" dediği isim, cezaevinden davul zurnayla tahliye edildi
14:31 Samsun'da iple asılı bulunmuştu! 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
14:34 Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un Jorge Jesus için söyledikleri gündem oldu: Elin Portekizlisi
13:57 Pençe-Kilit şehidi Aksaray'da toprağa verildi! Eşinin feryatları yürek parçaladı
14:00 Bartın'daki maden faciasının ardından tutuklanan müdür yardımcısının ifadesi gün yüzüne çıktı: Sadece oturdum, maaşımı aldım
13:58 Hindistan'da 8 yaşındaki çocuk, kendisini sokan kobrayı ısırarak öldürdü
13:31 Youtube'a yeni özellik geliyor! Artık canlı yayında konuk alınabilecek
13:14 Rusya'da 13 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangının çıkış sebebiyle ilgili 2 ihtimal göz önünde tutuluyor
13:03 Fenomen Nilay Toprak'a trafikte saldıran iki kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2022 16:02:29. #1.13#
SON DAKİKA: MHP lideri Bahçeli'nin "Ocak dışısın" dediği isim, cezaevinden davul zurnayla tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement